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drakon
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
таноми52: Жуть в кошмаре! Напугал ты меня, Vit! Свет, в квартире не - выключай... 8-) :-o
28.01.20 18:08
Тот самый
200-тенговые монеты вышли в обращение в Казахстане
"Прежде всего это связано с тем, что идет обветшание денежных купюр... Это очень расхожая купюра. Она часто используется в наличном обороте. Для того чтобы быстро не выходила из употребления,...
28.01.20 17:57
Маркс
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
таноми52: Жуть в кошмаре! Напугал ты меня, Vit! Если предположить, что этим открывают очередное окно Овертона для продвижения каннибализма, то реально становится страшно. Начнем с органов, а...
28.01.20 17:57
Butch
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
таноми52: Жуть в кошмаре! Напугал ты меня, Vit! Вот и думаю что как-то это всё связанно. Кошечки-собачки, "нелюди" (или как Вы там изволили окрестить нас?) и "заблудшие души"...
28.01.20 17:55
Маркс
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Victor Yang: Как вы этого не поймете? Да как тебя понять, коли ты талдычишь про какого-то сферического коня в вакууме, совершенно оторванного от реальной жизни.
28.01.20 17:38
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Еще одного заболевшего ребенка доставили спасатели по бездорожью к врачам в Костанайской области

28 января 2020, 12:11 |  Происшествия

Аким Черниговского сельского округа обратился 27 января за помощью к спасателям Аулиекольского района. Он сообщил, что необходима срочная эвакуация 3-месячного ребенка из села Харьковка, которое находится в 45 км от районного центра.

"У больного малыша повышенная температура, необходима госпитализация в аулиекольскую больницу. Выехать из села на обычном транспорте невозможно, дорогу замело снегом, - пояснили сегодня, 28 января, в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - К месту вызова направилась группа спасателей отдела по ЧС Аулиекольского района и пожарной части № 15 с. Аулиеколь в составе четырех человек".

На автомашине повышенной проходимости Газ-66 ("Кунг") спасатели за полтора часа доехали до Харьковки.

Мальчика с предварительным диагнозом бронхит в сопровождении матери доставили на очищенный участок республиканской трассы Костанай-Аулиеколь-Сурган и передали работникам скорой медицинской помощи.

Фото предоставила пресс-служба ДЧС
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Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и армянскими номерами требуют отменить поправки в законе о необходимости растаможивания и постановки на учет этих машин в Казахстане. Должно ли правительство пойти им навстречу?
Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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