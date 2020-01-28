Еще одного заболевшего ребенка доставили спасатели по бездорожью к врачам в Костанайской области

Аким Черниговского сельского округа обратился 27 января за помощью к спасателям Аулиекольского района. Он сообщил, что необходима срочная эвакуация 3-месячного ребенка из села Харьковка, которое находится в 45 км от районного центра.

"У больного малыша повышенная температура, необходима госпитализация в аулиекольскую больницу. Выехать из села на обычном транспорте невозможно, дорогу замело снегом, - пояснили сегодня, 28 января, в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - К месту вызова направилась группа спасателей отдела по ЧС Аулиекольского района и пожарной части № 15 с. Аулиеколь в составе четырех человек".

На автомашине повышенной проходимости Газ-66 ("Кунг") спасатели за полтора часа доехали до Харьковки.

Мальчика с предварительным диагнозом бронхит в сопровождении матери доставили на очищенный участок республиканской трассы Костанай-Аулиеколь-Сурган и передали работникам скорой медицинской помощи.

Фото предоставила пресс-служба ДЧС