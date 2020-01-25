Разгоняют митинги и регулируют движение – как проходил конкурс "Лучший робот-полицейский" в Рудном

Если бы все роботы, которых сконструировали школьники, поступили на службу, то управлению полиции Рудного наверняка пришлось бы минимум вдвое сократить свой штат из 335 сотрудников. Хорошо, что пока это только модели и занять рабочие места они не смогут.

Свои проекты 24 января на областной конкурс научно-технических проектов «Лучший робот-полицейский» представили дети из 11 школ Рудного, Лисаковска и Житикары. Костанайцы, что странно, не участвовали. Хотя организаторы говорят, что их приглашали.

За призовой фонд конкурса в 135 000 тенге боролись роботы, которые могли охранять дом, эвакуировать транспорт, регулировать движение и даже разгонять митинги.

Всех конструировали при помощи конструктора Lego, его основа - операционный модуль Lego EV3. Авторам оставалось только придумать концепцию, собрать модель из готового конструктора и написать программу, которая определит, что именно будет делать робот.

Одни из самых юных участников – ученики начальных классов школы-гимназии № 2 Лисаковска - сконструировали робота-регулировщика. По задумке он сможет не только заменить, но и усовершенствовать привычный нам светофор. С первого взгляда кажется, что в руке робота мощный бластер. На деле всё оказалось куда более прозаично – жезл регулировщика.

- Он умеет показывать 4 жеста, с помощью которых может остановить или пропустить машины в определённом направлении, - рассказал «НГ» 10-летний Ертлес ЕРГАЛИЕВ. – С помощью датчиков он измеряет расстояние. Если машина на запрещающий сигнал всё равно продолжит движение, то робот издаст оглушительный звук, чтобы водитель перестал мечтать за рулём и остановился.

Робототехнику в лисаковской школе-гимназии № 2 преподаёт 24–летний учитель информатики Иван ЯНЧЕНКО. В этой школе робототехника - неотъемлемая часть учебной программы, а те, кто заинтересовался этой сферой науки, могут дополнительно ходить в школьный кружок, в котором уже занимаются 10 учеников. Как сообщил Иван Янченко, этого робота дети подготовили за 2 недели.

А вот 13-летней ученице гимназии № 5 Рудного Азалии НУРУМОВОЙ и её учителю Евгению ПОЛЯКОВУ на создание роботизированной модели универсальной полицейской машины для спецопераций «Беркут» потребовалось почти полтора месяца.

- Занятия у нас проводятся по субботам, желающих много, но не у всех хватает терпения довести свой проект до конца, - отмечает Евгений Юрьевич. – Этот робот -многофункциональный автомобиль для специальных подразделений. Информации об их потребностях в экипировке мало, мы искали в Интернете, во многом опирались на своё представление об их работе.

«Беркут» обладает выдвижной сеткой, с помощью которой, как пояснила Азалия Нурумова, полиция может разгонять незаконные митинги. Ещё у неё есть выдвижная лестница, которая пригодится при штурме зданий или спасательных операциях.

- Робототехникой я увлеклась 2 года назад, когда только перешла учиться в гимназию, - рассказала автор модели. И пояснила принцип работы своего робота: – Машина медленно двигается и оттесняет людей, выставляя перед собой непробиваемый защитный щит. Я думаю, такая машина поможет избежать жертв с обоих сторон.

Ещё одна команда из Рудного - ученики школы-гимназии № 10 - предложила на конкурс робота, который может защитить людей от любителей быстрой езды.

По задумке 13-летнего Данила АФАНАСЬЕВА и 12-летнего Дмитрия РОДИОНОВА робот «Smart-патруль» сможет самостоятельно замерять скорость движения авто и в случае чего принудительно тормозить машину, выезжая навстречу нарушителю.

- Наш робот его остановит и занесёт в базу данных, - рассказал Данил. – В зависимости от правонарушения, робот применит к водителю соответствующие меры: оштрафует, лишит прав или арестует. Раньше робот реагировал на любое движение и колебания воздуха. Машина-нарушитель ещё не успевала тронуться с места, а наш патруль уже выезжал на задержание. Мы починили модуль и робот переключился на нарушения.

Ещё одного помощника дорожной полиции придумали воспитанники школы детского творчества Житикаринского района Артур ГРИНЕВИЧ и Егор СТАРОЖУК.

Их робот-эвакуатор должен помочь освободить городские улицы от припаркованных в неположенном месте автомобилей. Правда, без человека тут всё же не обойтись – робот на ручном управлении. Как пояснили авторы проекта, с помощью кнопок на пульте робот передвигается вперёд и назад, а с помощью панели на модуле поднимает груз.

Пока вместо реального авто используют чехол от телефона. С задачей по его эвакуации с одного края стола на другой робот справился. Ребятам есть над чем ещё поработать. Пока же робот может только поднять и увезти, но вот крепить объект к эвакуатору авторам приходится самостоятельно.

Ученики школы-лицея № 5 Лисаковска Максим ПАЩЕНКО и Алексей ОЛИФЕР привезли на конкурс робота - сторожевую собаку. Она обнаруживает впереди себя препятствие, подаёт голос и бежит к этому объекту.

- Много проблем было, пока мы собирали лапы, - отмечают авторы. – Он заваливался на задние лапы, оставался на месте и дёргался. Мы добавили несколько деталей, а сами лапы сделали короче, и теперь наш робот сможет догнать и облаять преступника.

Председатель жюри, начальник управления полиции Рудного Алим БАЖЫКБАЕВ считает, что уже сейчас есть потребность внедрения роботов в полицейскую службу. Особенно ему понравились роботы-регулировщики.

- Он не будет никому мешать, но будет следить за ситуации и передавать информацию на пульт центра оперативного управления, - отмечает Бажыкбаев. – И полицейские будут в безопасности - они не будут беспокоиться, что ночью попадут под колёса. Хотя техника живого полицейского не заменит. Я уверен.

После того, как жюри посовещалось и распределило места, состоялась церемония награждения.

Полицейские вручили призы по номинациям командам школы-гимназии № 10 Рудного (самый креативный проект), школы-лицея № 3 Житикаринского района (самый актуальный проект) и школы-гимназии № 7 Рудного (лучшая презентация проекта).

Диплом за 3-е место и 20 000 тенге вручили команде школы-гимназии № 2 из Лисаковска.

Серебро и денежный приз в 40 000 тенге досталось ученице гимназии № 5 Рудного Азалии Нурумовой.

А золото место и 60 000 тенге - 13-летнему Павлу ПЕРЕПЕЧАЕВУ и 12-летнему Шокану АЛТЫНБАЕВУ из клуба робототехники рудненского Дворца развития и творчества детей и молодежи, которые тоже презентовали на конкурсе робота-регулировщика.

Это был единственный робот, у которого использовался китайский аналог – модуль Lego EV5. Авторы постарались максимально, насколько это вообще возможно, приблизить модель к человеческому виду.

Фото Георгия ГОВОРОВА