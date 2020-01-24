ВОЗ выступила с заявлением по поводу вируса, парализовавшего Китай

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что объявлять чрезвычайную ситуацию международного значения в связи со вспышкой коронавируса в Китае пока преждевременно. Об этом в четверг, 23 января, заявил представитель ВОЗ, передает РИА Новости.

"Комитет по чрезвычайным ситуациям посчитал, что объявлять чрезвычайную ситуацию пока слишком рано", - сказал сотрудник организации на брифинге.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что организация продолжит оценивать степень опасности нового коронавируса, однако для продвижения в этом вопросе потребуется "больше информации".

"Мы осведомлены о сообщениях в СМИ о предполагаемых случаях заболевания за пределами Китая, однако эта информация сейчас проверяется", - заверил он.

The WHO press conference has begun https://t.co/whfaeVnGOM — BNO Newsroom (@BNODesk) 23 января 2020 г.

Также ВОЗ на данный момент не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки в Китай. "Мы надеемся, что меры, принятые властями Китая, будут эффективными и кратковременными… В данный момент ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки в Китай или торговлю (c ним)", - сказал гендиректор организации.

Карта распространения вируса. © BNO Newsroom

Между тем, по состоянию на утро 24 января число погибших в Китае от нового типа коронавируса - 2019-nCoV достигло 25, зараженных выросло до 830 человек.

В то же время зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами города Ухань (провинция Хубей), где находится очаг инфекции. 80-летний мужчина скончался в среду вечером в провинции Хэбэй, сообщает South China Morning Post.

Пенсионер два месяца проживал у родственников в Ухане. Вернувшись домой, он стал жаловаться на одышку, он обратился в больницу, где у него выявили и повышенное давление, и хронический бронхит, и эмфизему легких. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался вечером 22 января.

Как установили медики, в тесном контакте с мужчиной были 76 человек. Все они сейчас под наблюдением.

По информации издания, из-за вспышки коронавируса в восьми городах приостановлено транспортное сообщение и пассажирские перевозки. Это города Ухань, Хуанганг, Эчжоу, Чиби, Сяньтао, Цяньцзян, Чжицзян и Личуань.

Случаи инфицирования зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме и Таиланде. Заместитель министра здравоохранения Китая Ли Бинь заявил, что существует вероятность мутации вируса и более широкого распространения заболевания, которое передается через дыхательные пути.