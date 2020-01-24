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maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога: Это последнее на сегодня. Пусть и дальше ждет ))
24.01.20 11:48
abaika95
Дорога ли у нас электроэнергия?
В итоге больше всех за наши тарифы (и больше всех кто тут накомментил)переживают Краснодарцы,Канадцы,Немцы и подМосквичи) Показательный срез аудитории Нашей Газеты)
24.01.20 11:47
Гога
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf: Это первое фото ?? kbkz1980 ждет остальные .
24.01.20 11:44
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Абайкин, я седня наконец то посмотрел твой любимый фильмец "джокер". Мда. Я думал будет крутой боевик. Экшн. Чёт мне не очень// Не он не самый мой любимый фильм) и даже не в...
24.01.20 11:43
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Помнишь, жаловалась тебе, как Абайка послал однажды Макса на ряд латинских букОФ. Я, как добросовестный пользователь, тоже пошла по этой ссылке И попала на канадский сайт,порнографический// ...
24.01.20 11:40
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ВОЗ выступила с заявлением по поводу вируса, парализовавшего Китай

24 января 2020, 08:34 |  Общество

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что объявлять чрезвычайную ситуацию международного значения в связи со вспышкой коронавируса в Китае пока преждевременно. Об этом в четверг, 23 января, заявил представитель ВОЗ, передает РИА Новости.

"Комитет по чрезвычайным ситуациям посчитал, что объявлять чрезвычайную ситуацию пока слишком рано", - сказал сотрудник организации на брифинге.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что организация продолжит оценивать степень опасности нового коронавируса, однако для продвижения в этом вопросе потребуется "больше информации".

"Мы осведомлены о сообщениях в СМИ о предполагаемых случаях заболевания за пределами Китая, однако эта информация сейчас проверяется", - заверил он.

Также ВОЗ на данный момент не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки в Китай. "Мы надеемся, что меры, принятые властями Китая, будут эффективными и кратковременными… В данный момент ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки в Китай или торговлю (c ним)", - сказал гендиректор организации.

Карта распространения вируса. © BNO Newsroom

Между тем, по состоянию на утро 24 января число погибших в Китае от нового типа коронавируса - 2019-nCoV достигло 25, зараженных выросло до 830 человек. 

В то же время зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами города Ухань (провинция Хубей), где находится очаг инфекции. 80-летний мужчина скончался в среду вечером в провинции Хэбэй, сообщает South China Morning Post

Пенсионер два месяца проживал у родственников в Ухане. Вернувшись домой, он стал жаловаться на одышку, он обратился в больницу, где у него выявили и повышенное давление, и хронический бронхит, и эмфизему легких. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался вечером 22 января.

Как установили медики, в тесном контакте с мужчиной были 76 человек. Все они сейчас под наблюдением. 

По информации издания, из-за вспышки коронавируса в восьми городах приостановлено транспортное сообщение и пассажирские перевозки. Это города Ухань, Хуанганг, Эчжоу, Чиби, Сяньтао, Цяньцзян, Чжицзян и Личуань.

Случаи инфицирования зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме и Таиланде. Заместитель министра здравоохранения Китая Ли Бинь заявил, что существует вероятность мутации вируса и более широкого распространения заболевания, которое передается через дыхательные пути.
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Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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