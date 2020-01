Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что объявлять чрезвычайную ситуацию международного значения в связи со вспышкой коронавируса в Китае пока преждевременно. Об этом в четверг, 23 января, заявил представитель ВОЗ, передает РИА Новости.

"Комитет по чрезвычайным ситуациям посчитал, что объявлять чрезвычайную ситуацию пока слишком рано", - сказал сотрудник организации на брифинге.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что организация продолжит оценивать степень опасности нового коронавируса, однако для продвижения в этом вопросе потребуется "больше информации".

"Мы осведомлены о сообщениях в СМИ о предполагаемых случаях заболевания за пределами Китая, однако эта информация сейчас проверяется", - заверил он.

The WHO press conference has begun https://t.co/whfaeVnGOM