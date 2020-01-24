Часы Судного дня показали 100 секунд до глобальной катастрофы
Стрелки так называемых Часов Судного дня, символизирующих угрозу глобальной катастрофы, перевели вперед на 20 секунд. Теперь они показывают 100 секунд до ядерной полуночи. Об этом говорится в заявлении организации "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сообщает Tengrinews.kz.
© Forbes
"Это самое близкое к Судному дню время за всю историю (проекта - прим.)", - заявила президент организации Рэйчел Бронсон на конференции в Вашингтоне.
thebulletin.org
Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" в 1947 году. Первоначально они были установлены на 23:53. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма.
В 2019 положение стрелок не меняли, в 2018 году стрелку остановили на отметке 23:58. Сейчас отметка передвинулась на показатель 23:58:20. До этого так близко к полуночи человечество было лишь один раз - в 1953 году, когда США и СССР испытали термоядерные бомбы.
Среди причин перевода стрелок указываются обострение конфликта между США и Ираном, прекращение Договора о ракетах средней и меньшей дальности и недостаточные действия по борьбе с глобальным потеплением.
"Перед человечеством по-прежнему нависают две экзистенциальные угрозы - ядерная война и изменение климата - угроза которых усиливается за счет ... информационной войны, которая подрывает возможность ответа общества", - говорится в пресс-релизе.
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