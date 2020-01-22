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Сократить время занятий в школах в связи с бураном рекомендует отдел образования Костаная
22 января 2020, 18:31 | Происшествия
"В связи с усилившимся бураном рекомендуем сократить учебные занятия второй смены в среду, 22 января", сообщили в отделе образования акимата Костаная.
Напомним, что в четверг, 23 января, на территории Костанайской области ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, возможны метель и гололёд и усиление ветра до 23-28 м/с.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Официальная двуязычная страна А про Швейцарию не пробовали почитать - там 4 языка .
Флуд и оффтопик (часть 4)
Если бы каждой области позволили самостоятельно выбирать себе основной язык, какой бы выбрала Кустанайская область?
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Сказали как его не будет, так сразу туда. Возможно не долго ждать осталось? ;-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: рамка в 300 лет не подходит Ну да, согласен, нужно было написать с XII века и до массовых переселений 258 лет назад. :-P 8-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: принц Гарри к ним не относится Там Трамп, они пока не могут. Сказали как его не будет, так сразу туда.