«Астана» сменила тренера

Казахстанский футбол потихоньку выходит из спячки. Все внимание в январе было приковано к действующему чемпиону страны «Астане», которая шесть лет подряд никого из конкурентов не пропускает на первое место в таблице. В конце прошлого года «Астана» праздновала успех в чемпионате, а в начале нынешнего уволила главного тренера. Роман Григорчук пришел в команду в конце 2018 года, но провел лишь один полноценный сезон у руля «Астаны». Вновь привел команду к золотым медалям, а в еврокубках отметился тем, что под его руководством «Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы со счетом 2:1. Букмекерские конторы тогда предлагали большие коэффициенты на победу «Астаны», так что те, кто поставил на хозяев, выиграл много денег. Однако выйти из группы с «МЮ», АЗ и «Партизаном» клуб из столицы Казахстана не сумел – всего одна победа и пять поражений в шести матчах и законное последнее место в группе.

В январе «Астана» решила отказаться от услуг Григорчука. Почти сразу после увольнения этот специалист договорился с Федерацией футбола Азербайджана о работе главным тренером сборной команды этой страны. Что касается «Астаны», то клуб активно искал себе солидного тренера. Представители команды даже общались с Валерием Карпиным, который возглавляет «Ростов». Дело в том, что осенью стало известно, что донской клуб испытывает серьезные финансовые проблемы и может распродать часть лидеров уже зимой. Так же мог уйти из команды и главный тренер, после чего Карпину и сообщили об интересе со стороны «Астаны». Однако тот ответил отказом, поэтому в столичном клубе решили обратить внимание на более знакомого местным болельщикам тренера – Михала Билека.

Этот чешский специалист в прошлом году возглавил сборную Казахстана, а до этого работал преимущественно на родине и в соседней Польше. Билек даже четыре года тренировал сборную Чехии, и главным достижением в его карьере стал выход в четвертьфинал чемпионата Европы в 2012 году. Чехия лишь на последних минутах уступила португальцам.

Под руководством Билека казахстанская сборная не смогла пробиться на Евро-2020. Она выступала в группе с Бельгией и Россией и заняла лишь пятое место, оказавшись позади Шотландии и Кипра. Теперь Билек будет работать на два фронта – и в сборной, и в главной команде страны. Чешского тренера уже представили футболистам «Астаны» на сборе в Португалии, поэтому можно сказать, что он уже приступил к своей работе.

Эксперты Олимп кз уверены, что «Астана» под руководством Билека вряд ли изменит курс и сможет в очередной раз стать чемпионом страны. У букмекеров «Астана» по-прежнему является главным фаворитом турнира. Однако перед Билеком поставлена и другая задача – удачно выступить в еврокубках. «Астана» начнет с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов – то есть как минимум восемь матчей отделяет эту команду от группового этапа Лиги чемпионов, где руководство клуба хотело бы видеть столичную команду.

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