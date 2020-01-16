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У кого сегодня отключат свет в Костанае
16 января 2020, 09:37 | ЖКХ
Ранее на сайте акима города сообщалось, что сегодня, 16 января, технические работы по обслуживанию будут проводится на одной подстанции. В обновленной информации в списке значатся две подстанции, а значит отключение электроэнергии затронет большее количество абонентов.
Фото из архива "НГ"
КТП-17 (техническое обслуживание подстанции)
16 января 2020 года с 10:00 до 18:00
- Кафе по ул. Дощанова-ул. Бородина,
- Автолюкс,
- салон красоты «Майами»,
Частный сектор:
- ул. Дощанова 134-180, 176/1-176/10,
- ул. Бородина 45-59,
- ул. Шаяхметова 42-62.
КТП-347 (техническое обслуживание подстанции)
16 января 2020 года с 10:00 до 15:00
- ИП Лекарева,
- магазин «Алтын»,
- клиника «Femili».
Частный сектор:
- ул. Дулатова 166-261, 186/1-186/16, 69/1-69/8, 241/1-241/25,
- ул. Шипина 58-80,
- ул. Байтурсынова 186-260,245/1-245/22,290/2-292/14,
- ул. Баймагамбетова 244-320,221/4-221/14,242/6-244/7,
- ул. Валиханова 2-41,21/1-21/6.
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