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16.01.20 10:39
abaika95
Правительство России уходит в отставку
Цитата-//, а об оттоке молодого работоспособного населения, в корею, китай, европы, та же чехия, да в ту же рф. у них демографический кризис, а у нас что? рухани жангыру работает?// Вот часто...
16.01.20 10:35
директор пляжа
Правительство России уходит в отставку
abaika95: нтересные примеры а главное показательные) речь не о фактах членовредительства, и сводках вечерних новостей, а об оттоке молодого работоспособного населения, в корею, китай, европы, та...
16.01.20 10:29
abaika95
Правительство России уходит в отставку
Парень на складской,парень нс Аркалыка) Интересные примеры а главное показательные) Ну давайте я статистику приведу по стрелкам из Американских школ? из за чего вот они стрелять начали? Из за...
16.01.20 10:23
Тот самый
Правительство России уходит в отставку
maxsaf: Прям с языка сняли )) Ну ))) Причем, в новости-то попадают единицы таких случаев.
16.01.20 10:23
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У кого сегодня отключат свет в Костанае

16 января 2020, 09:37 |  ЖКХ

Ранее на сайте акима города сообщалось, что сегодня, 16 января, технические работы по обслуживанию будут проводится на одной подстанции. В обновленной информации в списке значатся две подстанции, а значит отключение электроэнергии затронет большее количество абонентов.

Фото из архива "НГ"

КТП-17 (техническое обслуживание подстанции)

16 января 2020 года с 10:00 до 18:00

  • Кафе по ул. Дощанова-ул. Бородина,
  • Автолюкс,
  • салон красоты «Майами»,

Частный сектор:

  • ул. Дощанова 134-180, 176/1-176/10,
  • ул. Бородина 45-59,
  • ул. Шаяхметова 42-62.

КТП-347 (техническое обслуживание подстанции)

16 января 2020 года с 10:00 до 15:00

  • ИП Лекарева,
  • магазин «Алтын»,
  • клиника «Femili».

Частный сектор:

  • ул. Дулатова 166-261, 186/1-186/16, 69/1-69/8, 241/1-241/25,
  • ул. Шипина 58-80,
  • ул. Байтурсынова 186-260,245/1-245/22,290/2-292/14,
  • ул. Баймагамбетова 244-320,221/4-221/14,242/6-244/7,
  • ул. Валиханова 2-41,21/1-21/6.
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Да. Высокая зарплата чиновников - лучший способ борьбы с коррупцией.
Да. Зарплаты должны соответствовать уровню значимости должности чиновника.
Нет. Зарплата чиновника должна зависеть только от эффективности его работы.
Нет. Такие высокие зарплаты порождают социальную напряженность в обществе.
 
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