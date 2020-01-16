У кого сегодня отключат свет в Костанае

Ранее на сайте акима города сообщалось, что сегодня, 16 января, технические работы по обслуживанию будут проводится на одной подстанции. В обновленной информации в списке значатся две подстанции, а значит отключение электроэнергии затронет большее количество абонентов.

Фото из архива "НГ"

КТП-17 (техническое обслуживание подстанции)

16 января 2020 года с 10:00 до 18:00

Кафе по ул. Дощанова-ул. Бородина,

Автолюкс,

салон красоты «Майами»,

Частный сектор:

ул. Дощанова 134-180, 176/1-176/10,

ул. Бородина 45-59,

ул. Шаяхметова 42-62.

КТП-347 (техническое обслуживание подстанции)

16 января 2020 года с 10:00 до 15:00

ИП Лекарева,

магазин «Алтын»,

клиника «Femili».

Частный сектор: