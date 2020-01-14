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У кого отключат свет на этой неделе в Костанае
14 января 2020, 14:54 | ЖКХ
На этой неделе техническое обслуживание будут проводить только на одной подстанции. Об этом сообщается на сайте акима города.
Фото из архива "НГ"
В этот день отключение электроэнергии коснется абонентов частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-17 (техническое обслуживание подстанции)
16 января 2020 года с 10:00 до 18:00
- Кафе по ул. Дощанова-ул. Бородина,
- Автолюкс,
- салон красоты «Майами»,
Частный сектор:
- ул. Дощанова 134-180, 176/1-176/10,
- ул. Бородина 45-59,
- ул. Шаяхметова 42-62.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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