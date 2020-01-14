У кого отключат свет на этой неделе в Костанае

На этой неделе техническое обслуживание будут проводить только на одной подстанции. Об этом сообщается на сайте акима города.

Фото из архива "НГ"

В этот день отключение электроэнергии коснется абонентов частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-17 (техническое обслуживание подстанции)

16 января 2020 года с 10:00 до 18:00

Кафе по ул. Дощанова-ул. Бородина,

Автолюкс,

салон красоты «Майами»,

Частный сектор: