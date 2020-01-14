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Гога
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
3DO: Не знаю, ему бы после того всего пох*изма на свой город вылил, пойти в... монастырь, что ли?! ---О чем , вы , дорогой ?? У людей этого уровня нет такого понятия , как совесть .
14.01.20 19:34
сайлау курманов
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
Добавьте ещё пару посредников-халявщиков, пусть на пустом месте бабки рубят, затем поднимите расценки, народ все стерпит, а монопольщик понарошку возмутиться, а когда затянут его в оборот тоже...
14.01.20 19:26
Гога
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
Есть специалисты , чтобы разжевать . Что -то тут не так . Сетей нет --- а деньги собирают --- за что ? В долгах , как в шелках а ещё не в банкротах ?? Что-то тут нечисто !
14.01.20 19:20
3DO
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Цитата: "по собственному желанию на другую должность" Не знаю, ему бы после того всего пох*изма на свой город вылил, пойти в... монастырь, что ли?!
14.01.20 19:19
сайлау курманов
"Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в Костанае после 30 лет рабства мужчина вернулся в Россию
Я регулярно смотрю передачу, вчера был сюжет про братьев-плдростков, которых искала бабушка, выяснилось что маму убили хулиганы, а отец спился, с женой нарыдались, сегодня две свахи ругались, теща...
14.01.20 19:18
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У кого отключат свет на этой неделе в Костанае

14 января 2020, 14:54 |  ЖКХ

На этой неделе техническое обслуживание будут проводить только на одной подстанции. Об этом сообщается на сайте акима города.

Фото из архива "НГ"

В этот день отключение электроэнергии коснется абонентов частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-17 (техническое обслуживание подстанции)

16 января 2020 года с 10:00 до 18:00

  • Кафе по ул. Дощанова-ул. Бородина,
  • Автолюкс,
  • салон красоты «Майами»,

Частный сектор:

  • ул. Дощанова 134-180, 176/1-176/10,
  • ул. Бородина 45-59,
  • ул. Шаяхметова 42-62.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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