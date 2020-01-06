Работа автоЦОНов вновь будет приостановлена в Костанайской области

6 января в спецЦОНах по всему Казахстану будут устранять неполадки в работе новой информационной системы МВД. Об этом сообщили в корпорации "Правительство для граждан".

Установка и отладка системы производилась 4 января. Тогда автоЦОНы также не работали по всей стране.

- Специалисты Информационно-производственного центра МВД занимаются устранением неполадок. О восстановлении работы спецЦОНа будет сообщено дополнительно, - сообщили в пресс-службе корпорации.