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Работа автоЦОНов вновь будет приостановлена в Костанайской области
6 января 2020, 09:30 | Государство
6 января в спецЦОНах по всему Казахстану будут устранять неполадки в работе новой информационной системы МВД. Об этом сообщили в корпорации "Правительство для граждан".
Установка и отладка системы производилась 4 января. Тогда автоЦОНы также не работали по всей стране.
- Специалисты Информационно-производственного центра МВД занимаются устранением неполадок. О восстановлении работы спецЦОНа будет сообщено дополнительно, - сообщили в пресс-службе корпорации.
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