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АвтоЦОНы не будут работать 4 января в Костанайской области

4 января 2020, 09:25 |  Государство

Это касается и всех казахстанских спецЦОНов. Причина -  пусконаладочные работы по запуску новой информационной системы и оборудования, изготавливающего водительские удостоверения.

Об этом сообщает корпорация "Правительство для граждан".

- По инициативе МВД РК, функции по сопровождению информационных систем, отвечающих за предоставление услуг по регистрации транспорта и выдачу водительских удостоверений, а также изготовление государственных номеров переданы в ведение РГП "Информационно-производственный центр", – сообщили в корпорации.
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Да. Накануне Нового года никто уже не работает, так почему бы не ввести это в закон?
Да. Выходной день позволит казахстанцам спокойно подготовиться к встрече Нового года.
Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.
Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
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