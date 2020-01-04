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АвтоЦОНы не будут работать 4 января в Костанайской области
4 января 2020, 09:25 | Государство
Это касается и всех казахстанских спецЦОНов. Причина - пусконаладочные работы по запуску новой информационной системы и оборудования, изготавливающего водительские удостоверения.
Об этом сообщает корпорация "Правительство для граждан".
- По инициативе МВД РК, функции по сопровождению информационных систем, отвечающих за предоставление услуг по регистрации транспорта и выдачу водительских удостоверений, а также изготовление государственных номеров переданы в ведение РГП "Информационно-производственный центр", – сообщили в корпорации.
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