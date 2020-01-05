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Президент подписал закон об увеличении штрафов за нарушение тишины

informburo.kz

5 января 2020, 10:16 |  Государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях", сообщает informburo.kz со ссылкой на Акорду.

Фото с сайта tengrinews.kz

Принятым законом предусматривается, что промежуток времени, в который запрещено шуметь, увеличится. Согласно поправкам запрет на нарушение тишины будет распространяться на время с 20.00 до 9.00.

Ужесточится ответственность владельцев увеселительных заведений за нарушение тишины. Также те заведения, которые расположены в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, не должны нарушать тишину с 22.00 до 6.00 в будние дни, с 23.00 до 10.00 – в выходные и праздничные дни.

Глава государства также подписал ещё несколько законов:

  • "О ратификации Конвенции между Правительством Казахстана и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогооблажения и предотвращения уклонения от налогооблажения в отношении налогов на доходы и Протокола к ней";
  • "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Советом Европы в отношении привилегий и иммунитетов представителей членов Группы государств против коррупции и членов оценочных групп".
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