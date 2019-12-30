Глава МВД назвал 3 версии крушения самолета Bek Air

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев назвал три версии крушения самолета Bek Air, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. В настоящее время рассматривается три версии. Первая: ошибка экипажа. Вторая: возможность технической неисправности самого борта. Третья: работа навигационных служб", - рассказал глава МВД журналистам в кулуарах заседания правительства.

"В настоящее время идет осмотр места происшествия и демонтаж воздушного лайнера. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр", - добавил он.

Ранее сообщалось, что следователи отрабатывали несколько версий крушения самолета, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.