Глава МВД назвал 3 версии крушения самолета Bek Air
Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев назвал три версии крушения самолета Bek Air, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. В настоящее время рассматривается три версии. Первая: ошибка экипажа. Вторая: возможность технической неисправности самого борта. Третья: работа навигационных служб", - рассказал глава МВД журналистам в кулуарах заседания правительства.
"В настоящее время идет осмотр места происшествия и демонтаж воздушного лайнера. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр", - добавил он.
Ранее сообщалось, что следователи отрабатывали несколько версий крушения самолета, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.
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