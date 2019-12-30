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alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
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30.12.19 16:44
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
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30.12.19 16:33
Victor Yang
Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020 года
alex_60: Заголовок статьи в корне не правильный. Надо написать большими буквами-Но Не Для Всех. Верно. А то я уже обрадовался, что хотя бы часть расходов можно страховкой покрыть. Ан нет.
30.12.19 15:55
alex_60
Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020 года
Заголовок статьи в корне не правильный. Надо написать большими буквами-Но Не Для Всех. А это асп уже везде где только не можно, И деньгами, и продуктами, и зубы им бесплатно. Перебор. [Исправлено:...
30.12.19 15:38
dandiv
Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего расследования
Категории воздушных судов по влиянию турбулентности спутного следа распределяются по максимальным сертифицированным взлётным массам: - тяжёлый (H) – все типы ВС массой 136000 кг или больше; -...
30.12.19 15:20
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Глава МВД назвал 3 версии крушения самолета Bek Air

30 декабря 2019, 11:28 |  Происшествия

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев назвал три версии крушения самолета Bek Air, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. В настоящее время рассматривается три версии. Первая: ошибка экипажа. Вторая: возможность технической неисправности самого борта. Третья: работа навигационных служб", - рассказал глава МВД журналистам в кулуарах заседания правительства.

"В настоящее время идет осмотр места происшествия и демонтаж воздушного лайнера. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр", - добавил он.

Ранее сообщалось, что следователи отрабатывали несколько версий крушения самолета, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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