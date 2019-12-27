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pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Тема одна. Трагедия. И в данном случае, будь я на Вашем месте, просто физически не смог бы нажимать скобку, пусть даже в общении с форумчанами.
27.12.19 17:05
abaika95
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Цитата-//Вы может быть частным бортом летаете?// Самым опасным способом) на индрайвере,или на автобусах,статистику не буду приводить) там вообще все плачевно...
27.12.19 16:57
Rexyn
Очередной порыв водопровода возле школы № 4 в Костанае
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27.12.19 16:56
Змея Подколодная
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Про теорию вероятности слышали?) А что по этому поводу говорит статистика? Какие самолеты валятся с неба чаще, старые или новые? Вы то сами с семьей на каком бы полетели самолете, старым или...
27.12.19 16:48
pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95: Вот первые эксперты в авиастроении подошли) почему-то мой комментарий на такую реакцию удалили, хотя это был обычный, присущий простым смертным комментарий. Трагедия в стране, столько...
27.12.19 16:38
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"Мы все искали своих детей, мужей". Рассказ пассажирки самолета, упавшего под Алматы

27 декабря 2019, 13:59 |  Государство

В Сети опубликовали рассказ очевидца крушения пассажирского самолета Bek Air под Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash

Пассажирка потерпевшего крушения рейса Гульнара Кошенова рассказала, что самолет начало трясти еще  при взлете. 

"Трясло сильно. Вначале как будто кочки были, потом мы начали набирать высоту. В итоге столкновение какое-то было. Я нагнулась, как по технике безопасности нужно, а когда подняла голову, впереди увидела дым и что-то белое", - рассказывает девушка. 

По ее словам, в этот момент началась паника. 

"Кто-то выломал аварийную дверь, и мы все выбежали. Очень много пострадавших, я не знаю, кто умер или не умер - я не видела. Дети были, сломанные ноги, руки, кровь. Все в шоке были, разбежались оттуда: там сложно находиться", - говорит очевидец. 

Она отметила, что пассажиры сразу же после аварии сами позвонили в службу спасения. 

"Мы звонили в 911, как все случилось, потом в аэропорт. Аэропорт даже не знал, что это все произошло. Вначале приехали две машины секьюрити (автомобили службы авиационной безопасности - прим. автора) из аэропорта, пожарные, и только потом скорая", - рассказала Гульнара Кошенова. 

"Мы очень долго ждали скорую, было очень холодно, темно, ничего не видно. Мы выбирались из самолета, прям сумерки такие были, темно и не видно, что где происходит. Потом, когда пожарные приехали и начали светить, мы увидели, что там нет части самолета. Мы все искали своих детей, мужей. Приехал автобус и забрал тех, кто был в состоянии уехать. Скорая транспортировала больных на носилках. Рядом буквально сидела девушка, слева. Ее на носилках увезли, она вся была покалеченная", - дополнила она. 

Напомним, сегодня, 27 декабря, борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радара. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Позже в Сети начали рассылать фотографии самолета, разбившегося за пределами аэродрома.

В МИИР сообщили, что при взлете самолет потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, удалось избежать возгорания.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование родным и близким погибших. Также Токаев пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.
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1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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