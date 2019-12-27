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Самолет компании Bek Air разбился после вылета из Алматы
27 декабря 2019, 08:57 | Происшествия
От оператора диспетчерской службы аэропорта города Алматы поступила информация о том, что воздушное судно авиакомпании "Бек Эйр" сообщением "Алматы - Нур-Султан" пропал с радара после взлета, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Количество пассажиров - 100. Количество экипажа - 5. Тип ВС: "Фоккер-100".
"Борт авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома. Есть выжившие. На месте работают экстренные службы", - передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Алматы.
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