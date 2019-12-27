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Самолет компании Bek Air разбился после вылета из Алматы

27 декабря 2019, 08:57 |  Происшествия

От оператора диспетчерской службы аэропорта города Алматы поступила информация о том, что воздушное судно авиакомпании "Бек Эйр" сообщением "Алматы - Нур-Султан" пропал с радара после взлета, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Количество пассажиров - 100. Количество экипажа - 5. Тип ВС: "Фоккер-100".

"Борт авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома. Есть выжившие. На месте работают экстренные службы", - передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Алматы.
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§ Victor Yang
Re: Самолет компании Bek Air разбился после вылета из Алматы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12300
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.19 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезнования семьям погибших. На Тенгри пишут - 7 человек погибло.
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"Нужные деньги"
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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