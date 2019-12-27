Самолет компании Bek Air разбился после вылета из Алматы

От оператора диспетчерской службы аэропорта города Алматы поступила информация о том, что воздушное судно авиакомпании "Бек Эйр" сообщением "Алматы - Нур-Султан" пропал с радара после взлета, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Количество пассажиров - 100. Количество экипажа - 5. Тип ВС: "Фоккер-100".

"Борт авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома. Есть выжившие. На месте работают экстренные службы", - передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Алматы.