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Падение самолета Bek Air: количество погибших увеличилось

27 декабря 2019, 10:07 |  Происшествия

Количество погибших при падении самолета Bek Air увеличилось, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КЧС МВД.

"По предварительной информации, погибли девять человек, пострадавших девять, в том числе шестеро детей", - сообщили в КЧС. 

Опубликован список погибших при крушении самолета Bek Air, сообщило позже Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД.

На данный момент известно о 14 погибших, из них опознаны семь. 

Список погибших:

1.Астанов Николай 1971 г.р.

2. Хайдаров Р. 1940 г.р.

3. Калиев Бауржан 1974 г.р.

4. Карибаев Базархан 1974 г.р.

5. Муратбаев Марат 1961 г.р.

6. Нурбаев Абай 1982 г.р.

7. Исина А.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнованиям родным погибших при крушении самолета в Алматы.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с Аскаром Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом", - написал президент в Twitter.
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2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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