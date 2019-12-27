Падение самолета Bek Air: Сообщается о 7 погибших

Подробности авиапроисшествия под Алматы сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает Tengrinews.kz.

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"27 декабря 2019 года в 07:22 рейс № Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорания не произошло", - прокомментировали в министерстве. Сообщается, что на данный момент число погибших составляет семь человек.

"По поручению премьер-министра создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра. В составе комиссии - министр индустрии и инфраструктурного развития и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены. По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров, пять членов экипажа", - добавили в МИИР.

После падения самолета Bek Air под Алматы открыта горячая линия.

"На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация. Создан оперативный штаб", - говорится в сообщении.

Номер горячей линии: 8 (7172) 53-32-84.

ДЧС Алматинской области: 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18.

ДЧС Нур-Султана: 8 (7172) 24-52-12, 24- 51-71, 24- 51- 47.

ДС Костанайской области: 8 (7142) 50-36-24.