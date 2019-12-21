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Victor Yang
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Умейте слушать ропот народа. Источник:www.ng.kz "Ропочащих" много - и у каждого будут свои аргументы. А фактов того что большинству нравится название "Алма-Ата" нет, так же как...
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Николай ВОРОНИН: Нет ничего вечного, кроме изменений!

"Неужели заявление президента Токаева о создании слышащего государства начало претворяться в жизнь?"
21 декабря 2019, 17:09 |  Мнения

СМИ сообщили о том, что президент РК Касым-Жомарт Токаев выслушал предложение писателя, поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о возвращеннии исторического названия Алматы - Алма-Ата. Не исключена возможность, что и поддержит.

Вот так. Получается, что наши власти могут в некоторых вопросах так повернуть, чтобы удивленный народ не знал, что ему предпринять - ложиться спать или вставать.

Вообще-то имена городов не случайны. Если ошибка вами допущена, ее надо исправлять. Умейте слушать ропот народа. Кстати, жители столицы Казахстана и других регионов до сих пор называют ее Астаной. Уж если в вопросе переименований мы развернули оглобли, или, как говорил первый и последний президент СССР - «процесс пошел», то, может, пора задуматься о резком сокращении названий всего и вся с приставкой "нур"? А расходы по возвращению наименований возложить на те организации и предприятия (вернее - на руководящий состав), которые по приказу власти выступали инициаторами.

Правда, если остановить вал переименований, то этим мы огорчим нурлыкунов. Но меня больше волнует другой вопрос - неужели заявление президента Токаева о создании слышащего государства начало претворяться в жизнь? Правда, хотелось бы, чтобы власти слышали не только известных людей, но и простой народ. Чтобы на встречах с президентом, министрами или акимами были не те, кого отобрала администрация, а те, кого не пускают на эти встречи.

У нас общественное мнение не влияет ни на экономику, ни на политику. Наши чиновники уверены, что имеют право его регулировать. Возьмем хотя бы слушания по переименованиям. Их проводят, но в итоге голосуют, то есть принимают решение, только депутаты. Зачем народ собирали? Видимо, чиновники видят в людях шахматные фигуры в своей игре. Понятно, что решение принято исполнительной властью, а слушание - для проформы. Известно, что депутаты всегда проголосуют за то, на что указала им власть.

Да и встречи акимов с населением - лишь иллюзия диалога власти с народом. Да и выборы, по мнению аналитика Петра Своика, это просто формальность. Нам осталось только понять - создание слышащего государства это реальность или сродни обещаниям про хорошую жизнь к 2050 году?

Писатель Валентин Пикуль говорил: «Никакой прогресс невозможен, если в людях не развито чувство гражданского долга». Гражданский долг проявляется в активности граждан, которая невозможна, если их не слышат.  И слышать должен не только президент. Но с нашей чиновничьей бюрократией на местах народ могут и не услышать, и за это никто не понесет ответственности.
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§ Victor Yang
Re: Николай ВОРОНИН: Нет ничего вечного, кроме изменений!
Victor Yang


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Сообщений: 12295
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.12.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Умейте слушать ропот народа.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37115?1576929230

"Ропочащих" много - и у каждого будут свои аргументы. А фактов того что большинству нравится название "Алма-Ата" нет, так же как и обратных.
Цитата:
Кстати, жители столицы Казахстана и других регионов до сих пор называют ее Астаной

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37115?1576929230

Тут вообще никакой ошибки - Астана в переводе означает "столица". Ну и некоторая инерционность всегда была, есть и будет. Кто-то ул. Каирбекова до сих пор называет Кирова, я не могу привыкнуть к новым названиям улиц Герцена, Гагарина и Гвардейской.
Цитата:
А расходы по возвращению наименований возложить на те организации и предприятия (вернее - на руководящий состав), которые по приказу власти выступали инициаторами.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37115?1576929230

В основном это бюджетные организации - то есть, расходы всё равно лягут на государство.
Цитата:
Чтобы на встречах с президентом, министрами или акимами были не те, кого отобрала администрация, а те, кого не пускают на эти встречи.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37115?1576929230

Бывшие уголовники что ли?
Цитата:
У нас общественное мнение не влияет ни на экономику, ни на политику.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37115?1576929230

И как выделить единственное "общественное мнение", которое нужно претворить в жизнь? Почему именно это мнение будет, а не противоположное? Это "мнение", по закону, выражается выборами и референдумами.
Цитата:
Возьмем хотя бы слушания по переименованиям.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37115?1576929230

И как связан пример с переименованиями с предыдущей фразой о влиянии общественного мнения на экономику и политику? Переименование - это экономика или политика?
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* Гога
Николай ВОРОНИН: Нет ничего вечного, кроме изменений!
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1835
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.12.19 - 18:40
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