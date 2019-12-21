Николай ВОРОНИН: Нет ничего вечного, кроме изменений!

СМИ сообщили о том, что президент РК Касым-Жомарт Токаев выслушал предложение писателя, поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о возвращеннии исторического названия Алматы - Алма-Ата. Не исключена возможность, что и поддержит.

Вот так. Получается, что наши власти могут в некоторых вопросах так повернуть, чтобы удивленный народ не знал, что ему предпринять - ложиться спать или вставать.

Вообще-то имена городов не случайны. Если ошибка вами допущена, ее надо исправлять. Умейте слушать ропот народа. Кстати, жители столицы Казахстана и других регионов до сих пор называют ее Астаной. Уж если в вопросе переименований мы развернули оглобли, или, как говорил первый и последний президент СССР - «процесс пошел», то, может, пора задуматься о резком сокращении названий всего и вся с приставкой "нур"? А расходы по возвращению наименований возложить на те организации и предприятия (вернее - на руководящий состав), которые по приказу власти выступали инициаторами.

Правда, если остановить вал переименований, то этим мы огорчим нурлыкунов. Но меня больше волнует другой вопрос - неужели заявление президента Токаева о создании слышащего государства начало претворяться в жизнь? Правда, хотелось бы, чтобы власти слышали не только известных людей, но и простой народ. Чтобы на встречах с президентом, министрами или акимами были не те, кого отобрала администрация, а те, кого не пускают на эти встречи.

У нас общественное мнение не влияет ни на экономику, ни на политику. Наши чиновники уверены, что имеют право его регулировать. Возьмем хотя бы слушания по переименованиям. Их проводят, но в итоге голосуют, то есть принимают решение, только депутаты. Зачем народ собирали? Видимо, чиновники видят в людях шахматные фигуры в своей игре. Понятно, что решение принято исполнительной властью, а слушание - для проформы. Известно, что депутаты всегда проголосуют за то, на что указала им власть.

Да и встречи акимов с населением - лишь иллюзия диалога власти с народом. Да и выборы, по мнению аналитика Петра Своика, это просто формальность. Нам осталось только понять - создание слышащего государства это реальность или сродни обещаниям про хорошую жизнь к 2050 году?

Писатель Валентин Пикуль говорил: «Никакой прогресс невозможен, если в людях не развито чувство гражданского долга». Гражданский долг проявляется в активности граждан, которая невозможна, если их не слышат. И слышать должен не только президент. Но с нашей чиновничьей бюрократией на местах народ могут и не услышать, и за это никто не понесет ответственности.