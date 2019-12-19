Сотрудник полиции погиб в ДТП в Костанайской области

Авария произошла в среду, 18 декабря, в 22.28 на 84-м километре автодороги Костанай-Аулиеколь-Сурган. Возле поворота на село Октябрьское столкнулись грузовой атвомобиль и "Ауди".

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, за рулем легковой машины находился 29-летний мужчина. Вместе с ним в салоне был 32-х летний сотрудник Аулиекольского отдела полиции.

- Водитель иномарки не справился с управлением в сложных погодных условиях, автомобиль занесло и выкинуло на полосу встречного движения, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Его пассажир, следователь полиции, находился при исполнении служебных обязанностей, выехал в Костанай для назначения экспертизы по уголовному делу.

Следователь в результате ДТП погиб. Водитель "Ауди" находится в тяжелом состоянии. 57-летний водитель грузовика не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе, согласно заключению экспертизы, водитель "Ауди" был трезв. Проводится служебное расследование по факту ДТП.