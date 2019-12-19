Сотрудник полиции погиб в ДТП в Костанайской области
Авария произошла в среду, 18 декабря, в 22.28 на 84-м километре автодороги Костанай-Аулиеколь-Сурган. Возле поворота на село Октябрьское столкнулись грузовой атвомобиль и "Ауди".
Иллюстративное фото pbs.twimg.com
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, за рулем легковой машины находился 29-летний мужчина. Вместе с ним в салоне был 32-х летний сотрудник Аулиекольского отдела полиции.
- Водитель иномарки не справился с управлением в сложных погодных условиях, автомобиль занесло и выкинуло на полосу встречного движения, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Его пассажир, следователь полиции, находился при исполнении служебных обязанностей, выехал в Костанай для назначения экспертизы по уголовному делу.
Следователь в результате ДТП погиб. Водитель "Ауди" находится в тяжелом состоянии. 57-летний водитель грузовика не пострадал.
Как сообщили в пресс-службе, согласно заключению экспертизы, водитель "Ауди" был трезв. Проводится служебное расследование по факту ДТП.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 146
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Про судебных исполнителей
Пусть тянут, я вот планирую вояж в Первопристольную, а там ещё куда, пусть только меня не выпустят, закидаю исками, взыщу с них побольше
Про судебных исполнителей
представляю Stalker(а) смахивающего левой рукой слезу с лица, второй намахивая рюмку дабы вразумить шо це було зраз, як що це развидеть.
Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым интернетом
Цитата-//В % к минимальной заработной плате выразите и уже нормально будет выглядеть// Не об зарплате сейчас разговор) хотя ее не спорю надо брать в расчет) Дело в другом почему в стране при не...
Про судебных исполнителей
Собственно чего Вы ожидали? трения с мусоровывозящей фирмой, я гордо отказывался платить за их услуги по причине отсутствия мусора А эти вещи как пытались доказать- на бобах да на картах? Что-то...
Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым интернетом
Платим за скорость ДО 100 мб/с а до это это и 2 мб/с , Это я к тому что если бы она действительно была хотябы 50-70 стабильно, можно было бы тягаться в этом рейтинге. Дешево не значит хорошо..