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Двое маленьких детей погибли при пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области
9 декабря 2019, 17:20 | Происшествия
Трагедия произошла около 12 часов сегодня, 9 декабря, в райцентре Аулиеколь. По данным ДЧС, трехлетний и годовалый ребенок остались дома одни. Мать, по ее словам, пошла в школу за старшей дочерью.
Когда женщина вернулась, в доме был пожар. Малышей спасти не удалось - они задохнулись в дыму.
По данным противопожарной службы, очаг возгорания находился на кровати. Видимо старший из малышей баловался спичками, в результате чего постель загорелась.
Площадь пожара составила 18 кв.м.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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