Двое маленьких детей погибли при пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области

Трагедия произошла около 12 часов сегодня, 9 декабря, в райцентре Аулиеколь. По данным ДЧС, трехлетний и годовалый ребенок остались дома одни. Мать, по ее словам, пошла в школу за старшей дочерью.

Когда женщина вернулась, в доме был пожар. Малышей спасти не удалось - они задохнулись в дыму.

По данным противопожарной службы, очаг возгорания находился на кровати. Видимо старший из малышей баловался спичками, в результате чего постель загорелась.

Площадь пожара составила 18 кв.м.