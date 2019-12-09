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alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: друзей собираем человек 150-200, 200 друзей. Невероятно. И непонятно. Что за друзья. У нас друзей обычно один, десять максимум.
09.12.19 18:55
Тимур Гафуров
Что прогнозируют синоптики в Костанае и области в ближайшие два дня
Я: Отстаете . Декабрь на дворе Исправил. Спасибо
09.12.19 18:54
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Встреча НГ в кругу семьи потом поздравление форумчан НГ,у вас какие?) Как обычно - дискотека )) друзей собираем человек 150-200, музычка, лазеры, дым, все дела ))
09.12.19 18:41
Я
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
abaika95: плановой экономике Были доступны детсады,продленки,интернаты, бабушки-пенсионерки, пришкольные и дворовые лагеря. И главное - не было равнодушных
09.12.19 18:04
директор пляжа
Что прогнозируют синоптики в Костанае и области в ближайшие два дня
Я: Отстаете . Декабрь на дворе или автор немного ошибся когда делал ctrl+c ctrl+v либо Ирина Жиляева проспала месяцок
09.12.19 18:00
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Двое маленьких детей погибли при пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области

9 декабря 2019, 17:20 |  Происшествия

Трагедия произошла около 12 часов сегодня, 9 декабря, в  райцентре Аулиеколь. По данным ДЧС, трехлетний и годовалый ребенок остались  дома одни. Мать, по ее словам, пошла в школу за старшей дочерью.

Когда женщина вернулась, в доме был пожар.  Малышей спасти не удалось - они задохнулись в дыму.

По данным противопожарной службы, очаг возгорания находился на кровати. Видимо старший из малышей баловался спичками, в результате чего  постель загорелась.

Площадь пожара составила 18 кв.м.
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