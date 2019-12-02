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сайлау курманов
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
Опускаться судье до уровня коровы и бодаться с ней как то стрёмноватенько, я был бы советовал не делать этого
02.12.19 13:09
Козлов я
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
c.radikal.ru
02.12.19 12:37
Я
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02.12.19 12:37
maxsaf
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
Зорьке придется раскошелиться? ))
02.12.19 12:32
Я
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
За испуг коровы, повреждение рога и потерю товарного вида коровы в результате необоснованной подачи звукового сигнала в населенном пункте
02.12.19 12:31
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Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?

2 декабря 2019, 12:08 |  Общество

В Карабалыке прошел судебный процесс, где потерпевшим был председатель районного суда Кайрат Темирханов, пишет журналист Татьяна Макарова  на сайте районной газеты "Айна". Поводом  для иска стало столкновение личного автомобиля судьи с коровой.

Фото с сайта газеты "Айна"

В качестве ответчика выступал карабалыкчанин  Владимир Сархадов. Судебный процесс вела судья из соседнего Федоровского суда, поскольку карабалыкские судьи заявили о самоотводе во избежание заинтересованности в исходе дела. 

Поводом для разбирательства стало ДТП, которое произошло 28 октября. Сархадов, передвигаясь на велосипеде, гнал коров на выпас.  Темирханов  отвозил в детсад ребенка. По показаниям в суде, он, заметив двигающихся на него по дороге коров, остановил машину. Коровы обходили автомобиль. Темирханов подал короткий сигнал, корова шарахнулась и ударилась о капот автомобиля, повредив его. Машина получила незначительные повреждения.

На место происшествия была вызвана полиция. Полицейские составили схему ДТП и протокол, почему-то о нарушении статьи 610.ч.1 (нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).

В итоге спор сторон о том, были ли нарушены правила перегона скота, или водитель необдуманно подал сигнал, напугав животных, в суде потерял всякий смысл. Сархадов не являлся водителем в даннгой ситуации и виновником ДТП признан быть не может, решил суд. Он прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении Сархадова из-за того, что сотрудники полиции неверно дали оценку его действиям, а значит правонарушения он не совершал. Ходатайство Темирханова о переквалификации нарушения на ст.615.ч.2 ( невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб) не удовлетворено.

Участники процесса могут обжаловать решение суда. А вот частное постановление в адрес руководства департамента полиции Костанайской области о  нарушении процессуальных норм административного законодательства сотрудниками Карабалыкского РОВД и об отсутствии должного контроля за этим  со стороны руководства районного отдела полиции, обжаловать не получится.

Судье, рассматривающей дело, пишет "Айна", пришлось даже выезжать на место ДТП, чтобы представить себе ситуацию - сделать это по полицейскому протоколу, в котором не были указаны ни имя потерпевшего, ни сведения о повреждении транспорта, оказалось невозможно.
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 371
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.12.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Должно быть в частном порядке, вызвать участкового, зафиксировать на бумаге материальный ущерб. А потом в суд подавать о возмещении ущерба.
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§ Я
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 02.12.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За испуг коровы, повреждение рога и потерю товарного вида коровы в результате необоснованной подачи звукового сигнала в населенном пункте
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* maxsaf
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4455
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.12.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зорьке придется раскошелиться? ))
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§ Козлов я
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 575
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.12.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ сайлау курманов
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3301
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.12.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опускаться судье до уровня коровы и бодаться с ней как то стрёмноватенько, я был бы советовал не делать этого
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