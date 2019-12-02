Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
В Карабалыке прошел судебный процесс, где потерпевшим был председатель районного суда Кайрат Темирханов, пишет журналист Татьяна Макарова на сайте районной газеты "Айна". Поводом для иска стало столкновение личного автомобиля судьи с коровой.
Фото с сайта газеты "Айна"
В качестве ответчика выступал карабалыкчанин Владимир Сархадов. Судебный процесс вела судья из соседнего Федоровского суда, поскольку карабалыкские судьи заявили о самоотводе во избежание заинтересованности в исходе дела.
Поводом для разбирательства стало ДТП, которое произошло 28 октября. Сархадов, передвигаясь на велосипеде, гнал коров на выпас. Темирханов отвозил в детсад ребенка. По показаниям в суде, он, заметив двигающихся на него по дороге коров, остановил машину. Коровы обходили автомобиль. Темирханов подал короткий сигнал, корова шарахнулась и ударилась о капот автомобиля, повредив его. Машина получила незначительные повреждения.
На место происшествия была вызвана полиция. Полицейские составили схему ДТП и протокол, почему-то о нарушении статьи 610.ч.1 (нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).
В итоге спор сторон о том, были ли нарушены правила перегона скота, или водитель необдуманно подал сигнал, напугав животных, в суде потерял всякий смысл. Сархадов не являлся водителем в даннгой ситуации и виновником ДТП признан быть не может, решил суд. Он прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении Сархадова из-за того, что сотрудники полиции неверно дали оценку его действиям, а значит правонарушения он не совершал. Ходатайство Темирханова о переквалификации нарушения на ст.615.ч.2 ( невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб) не удовлетворено.
Участники процесса могут обжаловать решение суда. А вот частное постановление в адрес руководства департамента полиции Костанайской области о нарушении процессуальных норм административного законодательства сотрудниками Карабалыкского РОВД и об отсутствии должного контроля за этим со стороны руководства районного отдела полиции, обжаловать не получится.
Судье, рассматривающей дело, пишет "Айна", пришлось даже выезжать на место ДТП, чтобы представить себе ситуацию - сделать это по полицейскому протоколу, в котором не были указаны ни имя потерпевшего, ни сведения о повреждении транспорта, оказалось невозможно.
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