Попыткой поднять рейтинг Токаева объяснил эксперт снятие с должности акима Тараза

Снятие с должности акима Тараза Кайрата Досаева можно объяснить лишь попыткой поднять рейтинг президента РК Касым-Жомарта Токаева, считает президент Общественного фонда «Либерти», правозащитник Галым Агелеуов, передает КазТАГ.

«Токаев (дав поручение снять с должности акима Тараза – КазТАГ) еще раз демонстрирует свое право на принятие подобных достаточно популярных решений, которые могут поднять его общественный рейтинг. И не важно, что в стране более 2 тыс. школ имеют туалеты на улицах, а правящая элита пришла в ступор по поводу того, как на самом деле обстоят дела даже в областном центре, каким является Тараз», - прокомментировал Агелеуов для КазТАГ сообщение об освобождении от должности акима Тараза Кайрата Досаева из-за изнасилования в одной из городских школ.

На вопрос, почему проблемой снятия с должности главы города занимается непосредственно президент, а не, например, аким Жамбылской области, эксперт ответил, что «Казахстан давным-давно управляется в ручном режиме».

«Согласен, что логично, если бы решение об увольнении принимал глава вверенной области, а не президент. Проблема в том, что с такой же легкостью можно было бы снять всех акимов областей и городов. А между тем в стране сложились двойные стандарты и неуважение к человеку, которые мы видим уже со школьной скамьи», - отметил собеседник агентства.

По словам спикера, он не припомнит случая, чтобы акима города сняли из-за того, что произошло изнасилование в школьном туалете на улице.

«Однако вопрос стоит в иной плоскости. В частности, способен ли президент проявить политическую волю и навести порядок в стране хотя бы с туалетами, не говоря уже о политической реформе, которая пока повисла в воздухе», - задается вопросом Агелеуов.

По мнению эксперта, такого рода действия со стороны президента не больше, чем попытка заработать очки на хайпе (искусственно создаваемый ажиотаж вокруг какой-либо темы – КазТАГ) и, возможно, манипулятивный уход от других важнейших для страны проблем.

«Пока мы видим только очередную манипуляцию и уход от комплексного решения проблем: политических, экономических и социальных, от которых президент закрывается нужными, но популистскими действиями», - утверждает собеседник агентства.

На вопрос, как должна выглядеть вертикаль власти (принимая во внимание президентскую форму правления в стране – КазТАГ), чтобы она работала эффективно и президенту не нужно было вмешиваться в вопросы, которые носят локальный характер, спикер ответил, что «без выборности ничего не получится».

«Нужно выбирать акимов городов жителями этих городов, чтобы через местное самоуправление поднимались общественные лидеры, которые длительный период времени доказывали горожанам своими делами свою состоятельность в качестве менеджеров и слуг народа», - полагает Агелеуов.

Чтобы, продолжил эксперт, «окно возможностей» было не у номенклатуры, а у простых инициативных граждан, которые привыкли считать каждый тенге и знают способы решения имеющихся проблем.

«Ведь не случайно отчеты акимов у нас превратились в собрания, когда все силы администрации брошены на недопущение гражданских активистов на эти «спящие» посиделки бюджетников, которые боятся задать лишний вопрос акиму и его ставленникам», - констатирует собеседник агентства.

А в условиях отсутствия выборности акимов, подчеркнул спикер, все отдано на откуп номенклатуре, которая имеет устойчивые черты временщиков.

«Отсюда и результат – все делается ради карьеры и материального обогащения. Поэтому увольнение акима президентом – это не есть какое-то системное решение имеющейся проблемы, а простое желание набрать очки в глазах общества и еще раз продемонстрировать свою власть подчиненным», - заключил Агелеуов.

Напомним, 15 ноября в уличном туалете одной из школ Тараза была изнасилована девочка. Пострадавшей оказалась ученица седьмого класса, которая отпросилась с урока в туалет. Было начато досудебное расследование по части 4 статьи 120 (изнасилование) и части 4 статьи 121 (насильственные действия сексуального характера) УК РК. Полицейскими был установлен и задержан подозреваемый, которого пострадавшая опознала. Подозреваемый водворен в ИВС Тараза.

21 ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Жамбылской области освободить от занимаемой должности акима Тараза Кайрата Досаева, акиму области объявил замечание «в связи с инцидентом в таразской школе, где пострадала 12-летняя ученица, и допущенные системные упущения в работе» главы города.

В этот же день Досаев был освобожден от должности акима Тараза из-за изнасилования школьницы, временно исполняющим обязанности акима Тараза был назначен заместитель акима города Бейсенбек Жанбосынов.