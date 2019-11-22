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abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Цитата-//Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец// 5 лет очень большой срок) не будем говорить ОП!)
22.11.19 14:57
Добринцофф
«Лампы сияют, цены снижены...»
alex_60: где ты это прочитал в этой статье? нет такого. Статью то хоть читал? Предпоследний абзац если чё. Доводилось читать, что в СССР ставилась цель - сделать некоторые жизненно важные...
22.11.19 14:55
Victor Yang
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95: Не будем говорить ОП!) Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец.
22.11.19 14:54
abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Цитата-//Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР// Не будем говорить ОП!) Цитата-//Тебя же вроде в них записали, не?// Да вот у меня конкуренты смотрю появились на статус...
22.11.19 14:44
Victor Yang
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95: Вообще думаю нам надо ждать ближайшие выборы в России,как они пройдут от этого и будет зависеть наша дальнейшая жизнь Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР. abaika95: ...
22.11.19 14:39
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Камеры наблюдения и полицейский пост — как в Житикаре обеспечат безопасность искусственного озера

Галина КАТКОВА

22 ноября 2019, 14:04 |  Общество

Аким Житикаринского района Абай ИБРАЕВ ответил на вопросы журналистов об уроках трагедии, связанной с гибелью детей 10 ноября. В тот день трое мальчиков провалились под лед на городском водоеме, их доставили в больницу, двоих спасти не удалось.

Акима на брифинге в областном пресс-клубе сегодня, 22 ноября, спросили, какие выводы из этого ЧП сделала местная исполнительная власть, на чьем балансе находится водоем и правда ли, что раньше к зиме его осушали.

 

- Происшедшее было воспринято как трагедия всеми горожанами. И мы, акимат, с себя ответственности не снимаем, - сказал Абай Ибраев, - озеро существовало в центральном сквере еще с советских времен. Как опасное оно житикаринцами никогда не воспринималось. До недавнего времени водоем ни на чьем балансе не стоял. Буквально в июле 2019 года мы взяли это озеро на баланс акимата, чтобы навести с ним порядок. Была мысль заинтересовать бизнес — чтобы рядом возникали какие-то объекты сервиса, развлечений... Мы выводы из трагедии для себя сделали. На следующий год разрабатываем небольшую смету, чтобы прямо рядом с озером поставить стационарный пункт полиции. Что касается откачивания воды, то этого никто не делал. Но мы можем принять решение, чтобы осенью частично воду оттуда отбирать, а к лету, если нужно, добавлять в озеро.

Аким района также сообщил, что сейчас идет процедура государственных закупок 73 камер наблюдения для повышения уровня общественной безопасности. Несколько будут установлены в окрестностях искусственного водоема.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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