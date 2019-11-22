Камеры наблюдения и полицейский пост — как в Житикаре обеспечат безопасность искусственного озера
Галина КАТКОВА
Аким Житикаринского района Абай ИБРАЕВ ответил на вопросы журналистов об уроках трагедии, связанной с гибелью детей 10 ноября. В тот день трое мальчиков провалились под лед на городском водоеме, их доставили в больницу, двоих спасти не удалось.
Акима на брифинге в областном пресс-клубе сегодня, 22 ноября, спросили, какие выводы из этого ЧП сделала местная исполнительная власть, на чьем балансе находится водоем и правда ли, что раньше к зиме его осушали.
- Происшедшее было воспринято как трагедия всеми горожанами. И мы, акимат, с себя ответственности не снимаем, - сказал Абай Ибраев, - озеро существовало в центральном сквере еще с советских времен. Как опасное оно житикаринцами никогда не воспринималось. До недавнего времени водоем ни на чьем балансе не стоял. Буквально в июле 2019 года мы взяли это озеро на баланс акимата, чтобы навести с ним порядок. Была мысль заинтересовать бизнес — чтобы рядом возникали какие-то объекты сервиса, развлечений... Мы выводы из трагедии для себя сделали. На следующий год разрабатываем небольшую смету, чтобы прямо рядом с озером поставить стационарный пункт полиции. Что касается откачивания воды, то этого никто не делал. Но мы можем принять решение, чтобы осенью частично воду оттуда отбирать, а к лету, если нужно, добавлять в озеро.
Аким района также сообщил, что сейчас идет процедура государственных закупок 73 камер наблюдения для повышения уровня общественной безопасности. Несколько будут установлены в окрестностях искусственного водоема.
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