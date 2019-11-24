Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего учить в школе?

Для чего и чему учить? Казалось бы, детские вопросы. Пока не задумываешься, вроде бы все ясно. А попробуйте ответить сами, так и четких, однозначных аргументов можете не найти.

Что до бесконечно сменяющихся руководителей от образования и тех, кто, стоя пониже, должен им вторить, то их просто жалко. Грустная доля: логично и убедительно объяснять необходимость то одних, то иных починов. Они мне напоминают позднесоветских идеологов, которые, блистая эрудицией, рьяно стремились разъяснять несмышленым трудящимся массам, чем, к примеру, в семилетке (или в пятилетке) год решающий отличается от года определяющего.

Вот и сейчас, пространно рассуждая о пользах очередных реформ в образовании, нам внушают, что прежние 4 балла куда хуже нынешнего балльного изобилия. Так и кажется, что главная задача нынешнего образования - не столько учить, сколько оценивать и правильно расставлять баллы, причем обязательно в нужные клеточки. Правда, иной раз, особенно после посещения выставок детского творчества, одна из которых именно сейчас демонстрируется в картинной галерее, думаешь: а как в баллах оценивать фантазию авторов детских рисунков?

И что вообще проверять-то до изнеможения в сфере образования? Но ответ на этот вопрос зависит от того, для чего и чему учить. Конечно, нужен и какой-то багаж знаний. Но вот я когда-то на пятерки сдал кучу самых разных экзаменов - и что помню из всех этих формул, синусов и косинусов? Практически ничего. Значит ли это, что физика, химия и прочее мне были вовсе ни к чему? А вот и нет. На одной из недавних передач на канале «Культура» из уст опытного педагога прозвучала замечательная мысль: точные науки нужны для того, чтобы отличать лозунги от доказательств. Иначе говоря, это полигоны аналитической мысли. Кстати, такими же полигонами могут быть и шахматы, и шашки. Ведь и тут конкретный расчет сочетается с наглядно демонстрируемой красотой мысли.

А науки социально-гуманитарные, знакомство с искусством? И это совершенно необходимо. На московской конференции, где мне довелось побывать в октябре, прозвучал интереснейший доклад о том, что еще свыше ста лет назад изучили биографии многих выдающихся ученых - естественников и «технолюбов»… И что оказалось? Наибольших успехов в своей области добивались именно те, кто испытывал тягу к искусству, увлекался им, мог ценить литературу.

А для чего философия? Уж здесь-то, с первого взгляда, сплошное витание в облаках и игра мудреными словами. Но это только с первого взгляда. Не случайно в таких странах, как Франция, на философию обращают внимание чуть ли не с самого нежного возраста. И почему? Да потому, что именно философия (наряду с литературой и искусством) ставит вопросы о смыслах и взаимосвязи видящихся разрозненными явлений. Именно философия развивает и панорамное видение, и стремление смотреть на одно и то же явление «с разных сторон доски».

Но как раз поэтому изучение философии, осмысление ее, прочувствование, равно как и прочувствование литературы, искусства, скажем, музыки невозможно оценить с помощью тех же лекал и штангенциркулей, что изучение физики, химии или математики. Это же все равно, что по весу, росту или числу складочек на юбке оценивать мастерство балерины. И для того чтобы чувствовать и понимать все это, надо так мало: всего лишь не быть чиновником от образования. Только-то и всего.