«НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу»

Очередной сезон акции «Письмо Деду Морозу» стартует 21 ноября.

Уважаемые читатели! До 12 декабря ваши дети могут отправлять свои послания новогоднему волшебнику в редакцию по почте, принести их к нам в редакцию по адресу ул. Майлина 2/3 или в наши пункты приема объявлений, адреса которых публикуются в каждом номере газеты «Твой шанс», а также размещены на нашем сайте. Обязательно укажите в письме контактный номер телефона.

Редакция будет отбирать самые интересные письма и публиковать их на сайте ng.kz и в газете. Помощники Деда Мороза, в роли которых могут выступить как отдельные читатели, так и организации, помогут выполнить желания к празднику.

Мы не гарантируем, что желания всех писавших послания детей исполнятся, но в Новый год чудеса могут сбываться.