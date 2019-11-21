«НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу»
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Очередной сезон акции «Письмо Деду Морозу» стартует 21 ноября.
Уважаемые читатели! До 12 декабря ваши дети могут отправлять свои послания новогоднему волшебнику в редакцию по почте, принести их к нам в редакцию по адресу ул. Майлина 2/3 или в наши пункты приема объявлений, адреса которых публикуются в каждом номере газеты «Твой шанс», а также размещены на нашем сайте. Обязательно укажите в письме контактный номер телефона.
Редакция будет отбирать самые интересные письма и публиковать их на сайте ng.kz и в газете. Помощники Деда Мороза, в роли которых могут выступить как отдельные читатели, так и организации, помогут выполнить желания к празднику.
Мы не гарантируем, что желания всех писавших послания детей исполнятся, но в Новый год чудеса могут сбываться.
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