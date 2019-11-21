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Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога: ---До вас скушно было , флуд засыхал Ну и как вариант, чтобы интереснее было в обсуждениях новостей - так сказать, чтобы была представлена полярная точка зрения большинству, как правило, я...
21.11.19 16:11
yudjin
«Лампы сияют, цены снижены...»
Гога: Почитал статью... вот где действительно забота была. Решила партия - снизили! Не то, что нынешний мониторящий нуротан... хоть замониторся...ничего сделать не в состоянии...пустой звук от...
21.11.19 16:10
Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: ---До вас скушно было , флуд засыхал :-( :-(
21.11.19 15:53
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Шобы веселее было и больше посетителей просматривали сайт// Да тут вроде и без меня веселуха всегда была) на просмотры я думаю это никак не влияет) в топ просмотров всегда новости...
21.11.19 15:49
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Если Абайка может видеть моего Че на мониторе,как maxsaf думает, то это не друг же)))// Да не вижу я что у вас на мониторе происходит)) у Макса вижу у вас нет) можете не считать меня...
21.11.19 15:46
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«НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу»

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

21 ноября 2019, 14:48 |  Общество

Очередной сезон акции «Письмо Деду Морозу» стартует 21 ноября.

Уважаемые читатели! До 12 декабря ваши дети могут отправлять свои послания новогоднему волшебнику в редакцию по почте, принести их к нам в редакцию по адресу ул. Майлина 2/3 или в наши пункты приема объявлений, адреса которых публикуются в каждом номере газеты «Твой шанс», а также размещены на нашем сайте. Обязательно укажите в письме контактный номер телефона.

Редакция будет отбирать самые интересные письма и публиковать их на сайте ng.kz и в газете. Помощники Деда Мороза, в роли которых могут выступить как отдельные читатели, так и организации, помогут выполнить желания к празднику.

Мы не гарантируем, что желания всех писавших послания детей исполнятся, но в Новый год чудеса могут сбываться.
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"Нужные деньги"
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Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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