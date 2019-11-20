Лучших учеников Костанайской области наградили на церемонии "Триумф"

Торжественная церемония награждения «Триумф» прошла сегодня, 20 ноября, в купольном зале областного акимата. Чествовали победителей и призёров республиканских и международных интеллектуальных, творческих и спортивных соревнований, а также их педагогов.

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- Я актриса рудненского молодёжного театра «Лес чудес» и в этом году на фестивале в Нур-Султане меня выбрали лучшей актрисой роли второго плана, - рассказала «НГ» ученица 10 «Б» класса гимназии № 5 Рудного Валерия ХУДЯКОВА. - В школе углубленно учим гуманитарные науки. В театре играю разные роли: от греческой богини Афины Паллады в мюзикле «Орфей и Эвридика» до аферистки-предсказательницы Оды Мэй в спектакле «Приведение».

Церемония награждения получилась очень официозной. Заместитель акима области по социальным вопросам Марат ЖУНДУБАЕВ зачитал детям доклад о развитии системы образования в области, строительстве новых школ и крупных достижениях учеников региона.

- Елбасы много раз проводил в купольном зале совещания, присутствовал здесь. Я думаю, символично, что самый главный зал Костанайской области служит для вас, - обратился к школьникам Жундубаев. - Это триумф наших учеников! На самом деле талантливой молодёжи в нашей области значительно больше. Нашу систему образования знают далеко за пределами области. Костанайская область считается одной из лучших, школы считаются одними из лучших. Даже наши соседи и регионы России отмечают, что наша система на высоком уровне. Мы с вами в сегодня в такой официальной обстановке... Мы хотели, чтобы вы поприсутствовали на таких мероприятиях больших, почувствовали себя частичкой нашего общества. Вы - будущее нашего государства! Сегодня всё, что делается, вы слышали доклад - строятся школы и спортивные объекты, всё это делается для вас.

Школьники, видимо, понимая всю ответственность мероприятия, активно благодарили акима области.

- Я рада приветствовать всех в этом зале. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто так много сделал, чтобы сбылись мои мечты! - сказала со сцены 9-классница школы-лицея "Озат" Диана МЕЛЬНИКОВА. - В нашем государстве создаются необходимые условия для поддержки талантливых ребят. Ещё Аль-Фараби утверждал: «Если хочешь узнать будущее твоей страны, то покажи мне свою молодёжь и я предскажу твоё будущее!». Мы, молодое поколение казахстанцев, понимаем, что на наших плечах лежит большая ответственность за будущее страны. Я родилась и выросла в селе Урожайное Узункольского района, в школе училась на отлично, мне всегда хотелось добиться чего-то большего. Теперь я ученица специализированной школы-лицея-интерната информационных технологий «Озат».

- Я горд и счастлив стать участником церемонии «Триумф»! - сказал ученик 9 класса затобольской школы-гимназии Бекзат БИЖАНОВ. - Заниматься настольным теннисом я стал в непростое для меня время - после болезни меня заново учили ходить. В тот момент моей опорой стала мама, которая не только заботилась обо мне, но и научила по-настоящему верить в себя и не сдаваться.

Диана и Бекзат вошли в список из 20 наиболее отличившихся учащихся. Им вручили статуэтки «Триумф», грамоты акима области и ноутбуки. Лауреатов отбирала специальная комиссия.

Ученица 11 класса Аулиекольской школы-гимназии им. Баймагамбетова Кристина КОСТРОВА увлекается вокалом.

- Я часто участвую в разных республиканских и международных конкурсов, занимаю там призовые места, - сообщила «НГ» Кристина. - Пою, в основном, народные песни и эстрадный вокал. Я вот уже 11 лет отличница, претендую на звание «Алтын белги», успеваю учиться и заниматься творчеством.

В конце церемонии ученики собрались на общее фото. Школьников было так много, что в объектив все не поместились. Поэтому Марат Жундубаев переходил от одной группы к другой, чтобы сфотографироваться со всеми.

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Фото Ксении РЕБИК

Список обладателей статуэтки «Триумф»