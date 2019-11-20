Лучших учеников Костанайской области наградили на церемонии "Триумф"
Георгий ГОВОРОВ
Торжественная церемония награждения «Триумф» прошла сегодня, 20 ноября, в купольном зале областного акимата. Чествовали победителей и призёров республиканских и международных интеллектуальных, творческих и спортивных соревнований, а также их педагогов.
140 учеников из всех городов и районов Костанайской области получили в подарок мобильные аккумуляторы для гаджетов - powerbank.
- Я актриса рудненского молодёжного театра «Лес чудес» и в этом году на фестивале в Нур-Султане меня выбрали лучшей актрисой роли второго плана, - рассказала «НГ» ученица 10 «Б» класса гимназии № 5 Рудного Валерия ХУДЯКОВА. - В школе углубленно учим гуманитарные науки. В театре играю разные роли: от греческой богини Афины Паллады в мюзикле «Орфей и Эвридика» до аферистки-предсказательницы Оды Мэй в спектакле «Приведение».
Церемония награждения получилась очень официозной. Заместитель акима области по социальным вопросам Марат ЖУНДУБАЕВ зачитал детям доклад о развитии системы образования в области, строительстве новых школ и крупных достижениях учеников региона.
- Елбасы много раз проводил в купольном зале совещания, присутствовал здесь. Я думаю, символично, что самый главный зал Костанайской области служит для вас, - обратился к школьникам Жундубаев. - Это триумф наших учеников! На самом деле талантливой молодёжи в нашей области значительно больше. Нашу систему образования знают далеко за пределами области. Костанайская область считается одной из лучших, школы считаются одними из лучших. Даже наши соседи и регионы России отмечают, что наша система на высоком уровне. Мы с вами в сегодня в такой официальной обстановке... Мы хотели, чтобы вы поприсутствовали на таких мероприятиях больших, почувствовали себя частичкой нашего общества. Вы - будущее нашего государства! Сегодня всё, что делается, вы слышали доклад - строятся школы и спортивные объекты, всё это делается для вас.
Школьники, видимо, понимая всю ответственность мероприятия, активно благодарили акима области.
- Я рада приветствовать всех в этом зале. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто так много сделал, чтобы сбылись мои мечты! - сказала со сцены 9-классница школы-лицея "Озат" Диана МЕЛЬНИКОВА. - В нашем государстве создаются необходимые условия для поддержки талантливых ребят. Ещё Аль-Фараби утверждал: «Если хочешь узнать будущее твоей страны, то покажи мне свою молодёжь и я предскажу твоё будущее!». Мы, молодое поколение казахстанцев, понимаем, что на наших плечах лежит большая ответственность за будущее страны. Я родилась и выросла в селе Урожайное Узункольского района, в школе училась на отлично, мне всегда хотелось добиться чего-то большего. Теперь я ученица специализированной школы-лицея-интерната информационных технологий «Озат».
- Я горд и счастлив стать участником церемонии «Триумф»! - сказал ученик 9 класса затобольской школы-гимназии Бекзат БИЖАНОВ. - Заниматься настольным теннисом я стал в непростое для меня время - после болезни меня заново учили ходить. В тот момент моей опорой стала мама, которая не только заботилась обо мне, но и научила по-настоящему верить в себя и не сдаваться.
Диана и Бекзат вошли в список из 20 наиболее отличившихся учащихся. Им вручили статуэтки «Триумф», грамоты акима области и ноутбуки. Лауреатов отбирала специальная комиссия.
Ученица 11 класса Аулиекольской школы-гимназии им. Баймагамбетова Кристина КОСТРОВА увлекается вокалом.
- Я часто участвую в разных республиканских и международных конкурсов, занимаю там призовые места, - сообщила «НГ» Кристина. - Пою, в основном, народные песни и эстрадный вокал. Я вот уже 11 лет отличница, претендую на звание «Алтын белги», успеваю учиться и заниматься творчеством.
В конце церемонии ученики собрались на общее фото. Школьников было так много, что в объектив все не поместились. Поэтому Марат Жундубаев переходил от одной группы к другой, чтобы сфотографироваться со всеми.
Больше фото в нашей группе ВКонтакте.
Фото Ксении РЕБИК
Список обладателей статуэтки «Триумф»
|
Ученик
|
Школа
|
Достижения
|
Ерназ Қабдыхамитов
|
СШ им. Ы. Алтынсарина Амангельдинского района, 9 класс
|
Победитель конкурса «Creativita senza frontiere», 2019 г., Италия; гран-при Республиканского конкурса «Таланты Казахстана», 2018 г., Астана; диплом III степени областного конкурса «Золотой микрофон», 2017, 2019 г., Костанай; диплом III степени областных Абайских чтений, 2018 г., Костанай қаласы; гран-при Областных Нурхановских чтений, 2017 г., Жангельдинский район
|
Кристина Кострова
|
Аулиекольская школа-гимназия им. С. Баймагамбетова, 11 класс
|
2019 г. – лауреат III премии Международного многожанрового фестиваля-конкурса «Международные дни искусств»,г.Алматы; лауреат I премии I Международного конкурса-фестиваля «NauryzFest», г.Алматы; лауреат II премии I Международного фестиваля-конкурса «Таланты Урала», г. Екатеринбург; диплом I степени VII Международного фестиваля-конкурса юных талантов«ЖасӨнер: на пути к культуре мира», г. Нур-Султан; гран-при VII Международного фестиваля-конкурса юных талантов «Жас Өнер: на пути к культуре мира», г. Нур-Султан.
|
Алтынай Жанабай
|
СШ им. Ы.Алтынсарина Жангельдинского района, 9 класс
|
гран-при II Международного конкурса вокалистов «Волшебный микрофон» среди подростков и взрослых, г.Астана 2019 г.; ІІ место Международного конкурса «Золотой микрофон», 2018 г., Костанай
|
Елизавета Брахнова
|
Школа-лицей №3 Житикаринского района, 9 класс
|
Лауреат II степени IV Международного конкурса по видеозаписям «Weltdermusik». Росссия, г. Южно-Уральск, 2018 г.; лауреат I степениXI Международного конкурса «Южноуральск-Зальцбург»,Австрия, г. Зальцбург; лауреат III степени V Международного конкурса по видеозаписям «Weltdermusik», Россия, г. Южно-Уральск, 2019 г.; лауреат III степениXII Международного конкурса «Южноуральск-Зальцбург», Россия, г. Южноуральск
|
Александра Пинженина
|
Карабалыкская СШ им. А. Кунанбаева, 9 класс
|
Гран-при в международном творческом проекте «Таланты Казахстана», 2018 год; лауреат III степени в международном конкурсе исполнителей на народных инструментах в составе оркестра русских народных инструментов «Мой путь», 2019 г.; лауреат II степени в дистанционном республиканском конкурсе исполнителей на народных инструментах в составе оркестра русских народных инструментов. 2019 г.; лауреат областных фестивалей украинского народного творчества в составе хореографического ансамбля «Ручеёк» 2018, 2019 гг.; лауреат областного фестиваля славянского народного творчества «Белые росы» в составе хореографического ансамбля «Ручеёк», 2018 г.; лауреат исполнителей на народных инструментах в составе народного оркестра «Русский лад» Челябинская область, 2018 г.; лауреат областного этапа республиканского конкурса исполнителей на народных инструментах в составе оркестра русских народных инструментов.,2019 г.; лауреат III степени областного конкурса «Армандастар» среди танцевальных коллективов в составе хореографической группы «Ручеёк», 2019 г.
|
Анастасия Радченко
|
Карасусская СШ, 11 класс
|
Мастер спорта РК по пауэрлифтингу; победитель чемпионата Азии по пауэрлифтингу, г. Челябинск, 2018 год; победитель Кубка Азии по пауэрлифтингу; абсолютная чемпионка Азии, г. Челябинск, 2019 год; победитель Чемпионата РК по пауэрлифтингу, г. Текели, 2019 г.
|
Алина Тулегенова
|
Алтынсаринская СШ, 11 класс
|
Бронзовый призер чемпионата мира по каратэ-кекушинкай, Япония, 2018 г.Победитель Чемпионата мира по каратэ-кекушинкай, Петропавловск, 2019 г.
|
Бекзат Бижпнов
|
Затобольская школа-гимназия, 9 класс
|
II место в Открытом Международном турнире по настольному теннису «Паралимпийская ракетка», г. Калининград, 2019 г.
|
Дарига Хамзина
|
Ломоносовская СШ Мендыкаринского района, 11 класс
|
Участница 16 Международного медиафестиваля СМИ РК «Под счастливой звездой: нам жить в новом мире!», г. Нур-Султан, 2019 г.; диплом I степениХ Республиканского заочного конкурса юных корреспондентов и молодых журналистов, 2019 г.; диплом 3 степени в номинации «Фотожурналис-тика» по итогам Х Республиканского заочного конкурса юных корреспондентов и молодых журналистов,2019 г., диплом I степени Республиканской олимпиады «Классика русской литературы в цитатах», Нур-Султан, РИМЦ «Просвещение», 2019; диплом I степени конкурса стихов и прозы «Пою, моё Отечество», г. Актау; IIIместо в районном конкурсе презентаций «Моя будущая профессия»; диплом 3 степени за участие в конкурсе «Юнкор-2019» в рамках «Круглого стола», г. Рудный, 2019 г.
|
Жаныл Сабыржан
|
Жамбылская СШ Наурузумского района, 11 класс
|
Бронзовый призер Республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, 2019 г., г. Кызылорда; диплом III степени Республиканской олимпиады по казахскому языку и литературе им. К. Битибаевой, 2019 г., г. Усть-Каменогорск; победитель Республиканских Абайских чтений, 2019 г., г. Семей
|
Камила Наурзбаева
|
Костанайская гимназия им. Горького, 11 класс
|
Диплом IIстепени Международного научного конкурса «Математика и проектирование», Москва, 2019 г., серебряный призер Республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам, 2019 г.
|
Алина Пак
|
Физико-математический лицей г. Костаная, 10 класс
|
Международный научный конкурс «Математика и проектирование», Москва; 3 место. Республиканский конкурс научных проектов по общеобразовательным предметам для учащихся 8-11 классов , 2 место. II место - областной конкурс научных проектов, ноябрь, 2018г., II место - областная олимпиада по математике , (г. Костанай, 2019г.),
|
Малик Жалелов
|
СШ № 10 г. Костанай
|
Победитель Чемпионата Азии по греко-римской борьбе среди кадетов, 2018 г.; бронзовый призер чемпионата РК по греко-римской борьбе среди старших юношей 2002-2003 г.р., 2019г.
|
Анель Амержанова
|
Костанайская СШ №23 им. Козыбаева, 11 класс
|
6 место в XV Чемпионате Азии по гандболу среди женских молодежных команд,2019 г., Ливан; 4 место в VIII Чемпионате Азии по гандболу среди женских и юниорских команд, 2019 г., Индия; победитель Чемпионата Республики Казахстан по гандболу среди девушек 2002 г.р., г.Костанай, 2019 г.,
|
Ержан Муратбаев
|
Школа-гимназия №7 им. Беимбета Майлина, г. Рудный, 11 класс
|
Победитель Международных научных соревнований по космическим исследованиям «Открываем мир науки», 2019 г., Байконур; победитель Х Международной предметной олимпиады по географии среди школьников и студентов, Анталия, 2018 г.; гран-при Международного творческого конкурса «Алаш үміті», 2018 г.,Туркистан; победитель V Международной олимпиада «Юный геолог» , 2018 г., Кокшетау; диплом III степени в Республиканских Абишевских чтениях, 2018 г., Актау; диплом II степени в Республиканской педагогической олимпиаде «Талантливый учитель одаренным детям», 2018 г., Семей; диплом I степени в Республиканском конкурсе проектов, посвященный 135-летию Ақана сері, 2018 г., Кокшетау
|
Тансулу Тлеуберген
|
СШ №15 г. Рудного, 11 класс
|
Победитель Кубка Азии среди юношей и девушек до 18 лет, г.Ташкент, 2019г.; серебряный призер Кубка Азии среди юношей и девушек до 18 лет, г. Алматы 2019г.; бронзовый призер Кубка Азии по дзюдо, Кыргызстан,г. Чолпан-ата, 2018 г.
|
Жандос Абдихадир
|
Лицей-интернат БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ для одаренных детей, 11 класс
|
Участник Международной олимпиады по математике, физике, химии и информатике «Туймаада», бронзовый призер Республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (физика), 2019 г.; серебряный призер KATEV образовательной олимпиады 2018 г.; победитель областной олимпиады школьников по физике, 2019 г.
|
Алишер Жумаделов
|
Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий «Озат», 9 класс
|
Победитель Международного фестиваля по робототехнике RoboLand, 2019 г.;гран-при конкурса проектов тематической смены «CampIТ», 2019 г. (Курган, РФ); победитель национальной интернет-олимпиада по информатике, 2019 г.; 1 место в Областном фестивале мультимедийных проектов, 2019 г.
|
Диана Мельникова
|
Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий «Озат», 9 класс
|
Победитель Международного фестиваля по робототехнике RoboLand, 2019 г.; диплом II степени в VI Республиканском чемпионате по робототехнике и инновационным технологиям AlmatyTechCup, 2019 г.; победитель отборочного этапа республиканской аллеи It-проектов, 2019 г. (Костанай); победитель национальной интернет олимпиады по информатике, 2019 г.
|
Досхан Сайран
|
Школа-интернат для одаренных детей имени Ибрая Алтынсарина Костанайского района, 9 класс
|
Лауреат І степени ІІ Международного конкурса-фестиваля творчества «Звезды Мира», 2019 г. (Нур-Султан); лауреат І степени Международного многожанрового фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «Таланты Казахстана», 2019 г. (Аркалык); лауреат І степени ІV городского конкурса молодых исполнителей домбровой музыки «Алтын добыра», 2019 г. (Костанай)
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