Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой? Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.

Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.

Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.

Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.

