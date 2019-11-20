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Какие классы не пойдут в школу со второй смены в Костанае?
20 ноября 2019, 12:04 | Общество
Отдел образования акимата Костаная сообщил, что начальные классы освобождены от занятий во вторую смену в связи с морозом.
- Занятия отменены для учащихся 0-4 классов, - говорится в сообщении.
Сейчас в Костанае 22 градуса мороза. В сочетании с ветром воспринимаются они как -33.
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