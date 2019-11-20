Депутат ответила на обращение Аружан Саин

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева ответила на обращение уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин. Ответ парламентария опубликован на ее странице в Facebook, передает Tengrinews.kz.

Снежанна Имашева. Фото: parlam.kz

"Нам известно множество ситуаций, в которых права детей, оставшихся без попечения родителей, грубо нарушались, и мы согласны с вами в том, что нынешнее положение детей, находящихся в детских домах, необходимо изменить. Мы также поддерживаем вас и едины с вами в стремлении быть страной без детских домов. Депутаты постоянно работают над изменением законодательства и часто вносят поправки, улучшающие положение детей.

В шестом созыве инициирован и принят депутатами отдельный закон в этой части. Но сейчас в Мажилисе Парламента на обсуждении нет закона по защите прав детей и сирот. То, о чем вы ведете речь, это отдельные поправки, связанные с усыновлением, которые вы хотели бы, чтобы депутаты рассмотрели в рамках проектов законов, связанных со статусом педагога. Однако следует отметить, что у законотворческого процесса есть свои правила", - написала Снежанна Имашева.

По ее словам, во-первых, законопроект должен обсуждаться в строгом соответствии со своей концепцией, рабочая группа подбирается также с учетом предмета и целей закона. Она заявила, что нынешняя группа подобрана для обсуждения вопросов учителей и учебного процесса, а не усыновления, и концепция не предусматривает этих вопросов.

"Во-вторых, у любого законопроекта есть срок. Рассмотрение проектов по статусу педагога подходит к завершению, а внесение дополнительных поправок и их рассмотрение потребует времени, что обязательно скажется по времени на введении в действие основного закона. Задержка может повлечь свои последствия, которые не лучшим образом отразятся на учителях, учениках, учебном процессе. А учитывая, что вопросы, затрагиваемые вами, связаны с детьми, то для их тщательного изучения времени потребуется достаточно много. А также необходим иной состав рабочей группы. Спешка здесь опасна. Образно говоря, нельзя закидывать поправки, связанные с правами детей, в последний вагон уходящего поезда и принять их, толком не обсудив", - добавила она.

"Мы рады инициативности детского омбудсмена и готовы вносить, рассматривать и обсуждать любые вопросы, связанные с улучшением положения детей, но лучше в рамках отдельных, самостоятельных законопроектов с понятным предметом, целями и задачами. Депутаты так же, как и омбудсмены, хотят менять жизнь и детей, и взрослых к лучшему", - заключила парламентарий Снежанна Имашева.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин заявила, что все детские дома в Казахстане давно можно было закрыть, но этому мешает "равнодушие должностных лиц".

"Пока вы там заседаете, а мы надеемся, что там всем не все равно, система калечит детей. Насилует. Морально. Физически. Сексуально. Я общаюсь с детьми - жертвами насилия. В том числе пострадавшими и в стенах детских учреждений. И со взрослыми, пережившими там насилие. Мысли про автомат и расстрел - это самое гуманное, что приходит от этого всего. Но находятся защитники насильников, продажные "активисты-блогеры" и даже так называемые общественники, так находятся и равнодушные "должностные лица", которые "не хотят портить отношения с коллегами", "мало ли как завтра повернется", - написала Саин.