Аружан Саин: Я слишком долго верила, что ситуация с сиротами в стране поменяется
Уполномоченный по правам ребёнка считает, что проблема не решается из-за равнодушия и молчания должностных лиц, передает Informburo.kz.
Фото tengrinews.kz
Уполномоченный по правам ребёнка Аружан Саин считает, что все детские дома в Казахстане давно можно бы было закрыть, однако для этого предпринимают недостаточно усилий. Свою позицию она высказала в Facebook.
"Когда в Мажилисе пытаются убрать из обсуждения законы по защите прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, это вообще нормально? Единственное, о чём жалею, это потерянное время. Что слишком корректна, слишком долго верила, что можно убедить, можно рассказать, показать этот кошмар, в котором живут дети, и никто не останется равнодушным, что ситуация поменяется, все сделают всё возможное на своем уровне. Но это не так, – написала Аружан Саин.
Уполномоченный по правам ребёнка рассказала, что находятся и защитники насильников, и продажные активисты, и равнодушные должностные лица, которые не хотят портить отношения с коллегами.
"Мы давно могли бы закрыть детские дома, если бы не умысел или молчание многих, за которое мне стыдно перед теми детьми, которые сейчас за стенами учреждений, а могли бы давно жить и расти в семье. Пока вы там заседаете, а мы надеемся, что всем не всё равно, система калечит детей", – добавила она.
Саин подчеркнула, что дети должны быть защищены законом.
"Вы думаете, что распространяя ложь про то, что я якобы, проталкиваю закон, легализующий "мой бизнес" по усыновлению детей иностранцами, вы обманете народ? Я не знаю, сколько я буду в должности уполномоченного по правам ребёнка. Но я пришла не делать бизнес. Я хочу изменить жизнь детей в стране к лучшему. И нас – нормальных, порядочных, людей с чёткими человеческими ценностями – очень много. Мы ждём реальных действий!" – заключила Аружан Саин.
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