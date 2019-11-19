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abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Цитата-//время уже сменить акима,по сроку пребывания,потому что затягивает. это да.но не через социальные сети.// Что лишка сидит там тоже согласен,видать у кого то "подгорать" аж начало...
19.11.19 10:50
abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Цитата-//так шо, если чувствуете себя скотиной, обращайтесь!// Ооо это уже интересно)) ветврач по образованию а интересуетесь человеческими писюльками) да и отрубленные стволы (деревьев) вызывают...
19.11.19 10:41
alex_60
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
и честно не понял, эти "веселые картинки" норм? мое мнение- , уже не раз говорил, ночной бред человека..
19.11.19 10:33
yudjin
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95: что тоже во врачи подался?) Запишешь на прием,расскажу) ну дык я ветврач по первой профессии... так шо, если чувствуете себя скотиной, обращайтесь! ;-)
19.11.19 10:32
alex_60
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Сталкер конечно на Навального не тянет, но видно на уровне города видно пытается. перебарщивает иногда,валит все в кучу. Рудный всегда считался в коммунальном плане эталоном в области. а тут -...
19.11.19 10:30
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Аружан Саин: Я слишком долго верила, что ситуация с сиротами в стране поменяется

19 ноября 2019, 10:02 |  Общество

Уполномоченный по правам ребёнка считает, что проблема не решается из-за равнодушия и молчания должностных лиц, передает Informburo.kz.

Фото tengrinews.kz

Уполномоченный по правам ребёнка Аружан Саин считает, что все детские дома в Казахстане давно можно бы было закрыть, однако для этого предпринимают недостаточно усилий. Свою позицию она высказала в Facebook.

"Когда в Мажилисе пытаются убрать из обсуждения законы по защите прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, это вообще нормально? Единственное, о чём жалею, это потерянное время. Что слишком корректна, слишком долго верила, что можно убедить, можно рассказать, показать этот кошмар, в котором живут дети, и никто не останется равнодушным, что ситуация поменяется, все сделают всё возможное на своем уровне. Но это не так, – написала Аружан Саин.

 

Уполномоченный по правам ребёнка рассказала, что находятся и защитники насильников, и продажные активисты, и равнодушные должностные лица, которые не хотят портить отношения с коллегами.

"Мы давно могли бы закрыть детские дома, если бы не умысел или молчание многих, за которое мне стыдно перед теми детьми, которые сейчас за стенами учреждений, а могли бы давно жить и расти в семье. Пока вы там заседаете, а мы надеемся, что всем не всё равно, система калечит детей", – добавила она.

Саин подчеркнула, что дети должны быть защищены законом.

"Вы думаете, что распространяя ложь про то, что я якобы, проталкиваю закон, легализующий "мой бизнес" по усыновлению детей иностранцами, вы обманете народ? Я не знаю, сколько я буду в должности уполномоченного по правам ребёнка. Но я пришла не делать бизнес. Я хочу изменить жизнь детей в стране к лучшему. И нас – нормальных, порядочных, людей с чёткими человеческими ценностями – очень много. Мы ждём реальных действий!" – заключила Аружан Саин.
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"Нужные деньги"
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Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
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