Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру"

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев высказался о молодежи поколения Z. В переводе на язык простых смертных поколение Z - это те, кто родился после 1995 года.

Так вот, министр, характеризуя это поколение, чуть ни главным достоинством назвал высокий уровень потребления цифровых услуг. После нескольких неуклюжих попыток министра объяснить высказывания Назарбаева о высоких зарплатах, двух коровах и двоевластии в стране тут я с ним соглашусь. Примеров его правоты множество.

Вот самый простой. Заходишь в автобус и видишь, как молодые люди сидят в наушниках, уткнувшиеся в телефон. Они в упор не видят и не слышат, что рядом стоит стонущая, сгорбленная бабушка. Это результат современного образования и воспитания и вообще результат нашего образа жизни, где все решают деньги и служебное положение.

Уважение к старшим входит в общечеловеческие нормы нравственности. Если уважение к старшим по возрасту подменяется уважением к старшим по богатству или по чину, то такая традиция не может являться нормой нравственности. У нас часто на тоях вареную голову барана подносят не старику, а крупному чиновнику или бизнесмену.

Попадается молодежь, которая место сразу уступает. Но таких значительно меньше.

Я ни в коем разе не против компьютеров и цифровизации. Но не надо туда окунаться полностью. Понятно, что это облегчает умственный труд, но какие будут последствия? Сейчас уже калькуляторы отучили людей считать. И зачем знать грамматику, если в гаджете встроен редактор? Да и история зачем - есть Википедия. Печально, что это, к сожалению, уменьшает и количество самого ума. Не получится ли так, что мы вырастим поколение с карликовым умом? Говорят, что мозгов не видно, но все-таки, когда их не хватает, это заметно.

По этому поводу уже многие бьют тревогу. «Мы движемся к пропасти с реформами образования. Надо систему образования с основания пересмотреть. А если будем и дальше так идти, то поколение будет необразованным, мы не сможем построить государство», - заявил в октябре депутат мажилиса Бекболат Тлеухан.

Вызывает беспокойство и чрезмерное нахождения детей и подростков за компьютером. Появилась и такая шутка: «Раньше я вел очень активную жизнь; играл в теннис. футбол. бильярд, занимался шахматами. участвовал в автогонках. Но все закончилось, когда сдох компьютер».

Особенно беспокоит тот факт. что основная масса молодежи не читает книг. Понятно,что Сенеки, Дальтоны и Пушкины всегда оставались в меньшинстве, но читать-то надо. Книга образует духовное наследие всего рода человеческого. Борис Пастернак писал: «Без книги духовный род не имел бы продолжения. Он перевелся бы. Ее не было у обезьян».

Америку когда-то называли богатырем с маленькой головой, имея в виду, что духовное развитие США не поспевало за стремительным экономическим ростом. Как бы не получилось так, что Казахстан назовут лилипутом с маленькой головой. Ни заметного роста экономики, ни духовного развития.

И еще об одном. Мы увлеклись модной ныне роботизацией. В школах создаются целые классы робототехники. Я в этом вопросе не специалист, но открытый в 2015 году в Японии первый в мире отель где весь обслуживающий персонал состоял исключительно из роботов, начал «увольнять» их и нанимать людей. Роботы не справились. Может, не стоит пока торопиться? Сапер идет медленно, но его обгонять не следует.