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alex_60
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drakon: на Рим - тоже... вот это не надо. Италию всю затопило. в Венеции уровень поднялся на 187 см, на площади святого Марка больше метра.
13.11.19 14:19
alex_60
Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
КГСПС: Раньше помыл машину при первых заморозках и до весны. Может сговор с местными автомойками похоже на то. помыл в пятницу вечером перед снегом и морозами. красота. сегодня уже не фонтан...
13.11.19 14:17
drakon
Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
alex_60: Как в Москве. Теперь на Вену - равняетесь, на Рим - тоже... :lol: :oops:
13.11.19 13:59
Тот самый
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
abaika95: Да и подписи под обращение оставили не местные?) Тоже верно. Поставлено на поток abaika95: Следующая будет Промышленная по логике) Ну да. Индустриальную переименовали,...
13.11.19 13:55
Я
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Проверки денежных переводов казахстанцев на обсуждении - Досаев

13 ноября 2019, 10:40 |  Государство

Глава Национального банка Ерболат Досаев сообщил, что увеличение безналичных платежей должно сопровождаться увеличением доходов бюджета, но заметил, что вопрос проверки денежных переводов казахстанцев пока на стадии обсуждения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Я считаю, что Минфин не собирается обложить налогами (переводы казахстанцев. - Прим.), а хочет видеть, что с этих платежей платятся налоги. Поэтому вопросы мы совместно - Нацбанк и Министерство финансов - проводим. Считаю, что увеличение объема безналичных платежей должно сопровождаться увеличением доходов бюджета. Это нормально, потому что деньги выходят из тени либо объемы растут", - пояснил Досаев в кулуарах после заседания Мажилиса.

По его словам, этот вопрос касается всего банковского сектора, а не отдельных банков.

 

"Хотел бы, чтобы наша совместная работа по снижению теневой экономики сопровождалась положительными результатами именно в виде получения дополнительных доходов. Это было пока предложение Минфина, обсуждается пока и с банковским сообществом", - отметил Досаев.

По его словам, один из казахстанских банков, внедряющий одну из самых передовых платежных систем, уже объявил о готовности совместно с Минфином поработать над внедрением специальных POS-терминалов.

Напомним, Министерство финансов планирует проверять денежные переводы казахстанцев, чтобы выявить предпринимателей, уклоняющихся от налогов. 
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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