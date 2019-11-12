Водитель в больнице, машина сгорела - ДТП на трассе прокомментировала полиция Костанайской области

Лобовое столкновение двух автомобилей, "Рено" и УАЗ Патриот, произошло 11 ноября на трассе Костанай-Карабутак, между Рудным и Лисаковском. В результате ДТП первый автомобиль полностью сгорел. Видео с места происшествия в редакцию "НГ" прислали очевидцы.

Кадр из видео

- 32-летний водитель "Рено" не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной марки «УАЗ Патриот» под управлением 46-летнего жителя Рудного, - собщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Водителя "Рено" госпитализировали в Рудный. Второй водитель в ДТП не пострадал.

- В отношении 32-летнего водителя "Рено" составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК, - добавили в пресс-службе.

Инфографика предоставлена ДП КО