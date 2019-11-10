Администрация Аракарагайского лесхоза прокомментировала народную новость о вырубке леса

4 ноября в разделе «Народные новости» пользователь сайта под ником lobkovkost разместил свой пост с заголовком «Незаконная вырубка леса «в законе». Автор считает, что в поселке Бозбек Алтынсаринского района под видом санитарной рубки начинается вырубка более сотни здоровых сосен.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал заместитель руководителя ГУ «Аракарагайское учреждение лесного хозяйства» Дмитрий ХАРЧЕНКО. И вот что он сообщил:

Чтобы понять суть проблемы, важно уяснить суть некоторых понятий. Например, такого как заповедный режим. В заповедниках запрещена любая хозяйственная деятельность: нельзя охотиться, рубить деревья, рвать цветы, собирать грибы, нарушать почвенный покров. И, собственно, просто посетить заповедник без специального разрешения не получится, потому что нельзя нарушать покой обитателей.

В заказниках хозяйственная деятельность хоть и ограничена, но все же присутствует, посещения разрешены (правда, без наглостей, вроде разжигания костров).

А есть лесхозы — предприятия, занимающиеся учетом, охраной и воспроизводством лесов. Как написано в в любом учебнике экологии, в обязанности лесхозов входит организация рационального и неистощительного пользования лесами и повышение их продуктивности. То есть, хозяйственная деятельность предусмотрена, этого не избежать. Поэтому и рубка леса на территориях лесхозов неизбежна. Вопросы, которые возникают при этом, касаются в основном объемов и рациональности рубок. Сейчас хозяйственная деятельность в лесах регулируется Лесным кодексом РК, принятым в 2003 году, в котором обозначено, что лес имеет не только экологическое, но и экономическое значение. Деятельность человека в лесах регламентируется рядом нормативных актов, которые любой лесхоз должен соблюдать.



- На указанном в статье участке, расположенном в квартале 31 выдел 19 Убаганского лесничества Аракарагайского учреждения лесного хозяйства лесоустройством (1998 года, проведенного Казахским лесоустроительным предприятием), по хозяйственному распоряжению назначено проведение постепенной рубки (заключительный прием 100%) - говорится в ответе Аракарагайского учреждения лесного хозяйства.

Это означает, что ревизия леса на этом участке проводилась в 1998 году и запланирована вырубка 100 полновозрастных (спелых и переспелых) деревьев не в один прием, в течение нескольких лет. Причем, на данном участке рубка начнется не в этом году, а в 2021, в соответствии с правилами отвода и таксации лесосек на участках государственного лесного фонда, утвержденными приказом Министра сельского хозяйства РК № 18-02/161 от 08.02.2015 года.

- Не думайте, что после рубки здесь будет пустыня,- объясняет Дмитрий Харченко. - На корню останется молодой приспевающий лес. Вырубив старые сосны, мы даем возможность расти более молодым деревьям, которых до этого угнетала нехватка света. И так начинается возобновление леса. Это если говорить о соснах на этом участке. Лиственные сопутствующие породы (береза, осина) вырубаются 100% с целью сохранения главной породы — сосны.

Отвод лесосек делается не на глазок, утверждает Харченко. Сначала специалисты лесных учреждений проводят обследование, дают заключение, на основании которого участок леса включается в план рубок. Работа специалистов, как и вся деятельность лесхозов контролируется и проверяется как на уровне области, так и на уровне республики.

- Можно сравнить с дорожным строительством,- говорит Дмитрий Харченко, - когда с дороги снимают покрытие, мы ворчим, что ходить неудобно, что это безобразие, но как только уложат новый асфальт, ходим и радуемся. Так и с лесом, за ним уход нужен. На фотографиях в публикации видно, что деревья спелые и перестойные. Они мешают подрастающим. Мы их убираем и открываем небо молодым. Мы лес и рубим и сажаем и охраняем. Мы делаем свою работу. Когда слышишь обвинения, в том, что лесники специально лес поджигают, чтобы потом продать древесину, что рубят все подряд, становится обидно. Всех одним махом в преступники записывают. Я, например, сам родился и вырос в Красном Кордоне, люблю эти места, неужели буду вредить? Не могу за каждого отдельного человека в отрасли поручиться, но в основном здесь работают по призванию, с любовью к лесу. И лес не разворовывается, не уничтожается. Я понимаю, что на человека несведущего вид делянок, где в данный момент идет заготовка, или тех, где деревья помечены, может произвести негативное впечатление. Но это от незнания особенностей нашей работы.

Дмитрий объяснил, какие деревья по лесохозяйственным меркам считаются переспелыми. Для сосны принят рубеж 130 лет, для березы — 60. Причем, березу лесники стараются не передержать, а спилить вовремя, пока живы почки возобновления. Такие участки, по словам Дмитрия Харченко, уже через 6-7 лет после вырубки не узнать, береза растет быстро.

В Аракарагайском бору лично я была недавно - в конце октября. Помогала научному сотруднику отдела природы областного историко-краеведческого музея Андрею АНДРЮЩЕНКО собирать материал для мониторинга флоры мхов и лишайников. Честно сказать, опустошения не заметила. Лес содержится в порядке, как и всегда. В

Набрели мы в поисках своих лишайников и на участок с метками на рубку. Лично мне кажется, что не все деревья там были 130-летними. 120-130-летние сосны я видела в Наурзумском заповеднике, видела, каких размеров они достигают. Такого же мнения придерживается и сотрудник музея.

Этот спил 130-летний сосны хранится в Наурзумском музее

- По крайней мере часть сосен, помеченных звездами, из тех, что мы видели, вряд ли дожили до 130 лет,- высказался Андрей Андрющенко. - По толщине ствола я бы оценил их возраст в 80-90 лет. У нас в музее хранятся спилы 130-летних сосен и их диаметр больше.

Конечно, надо принять во внимание и то, что если 90-летние сосны на делянке растут в плотном окружении 130-летних, то их все равно придется спилить по чисто техническим причинам: чтобы был доступ к остальным и возможность вывоза спиленных стволов. Хотя, человеку любящему природу и нелегко это принять.

Возраст этой сосны более 150 лет

На взгляд биолога, лес — организм самовозобновляющийся, самолечащийся, в нем все продумано до последней мелочи самой природой. И участие человека в поддержании здоровья лесного организма не обязательно. На взгляд лесохозяйственника, лесу надо помогать, чтобы он как система мог функционировать эффективно. Противоречий между этими взглядами на самом деле нет. Верно и то и другое. Дело только во временных рамках. Самостоятельно лес процесс возобновления будет осуществлять несравнимо дольше, чем с помощью тех же санитарных рубок. Без работы лесхозов не обойтись, это надо четко понимать. А уж когда речь заходит о чрезвычайных ситуациях, вроде пожаров или нашествия вредителей, очень важно подоспеть с помощью вовремя.

Наши ленточные боры, Аманкарагайский, Аракарагайский и Наурзумский — это реликтовые осколки некогда огромного леса, оставшиеся здесь по счастью после ледникового периода. Они растут в климате не очень благоволящем разрастанию лесного массива. Завоевывать новые площади как раз помогает человек. И это важный аспект в работе лесхозов — лесонасаждения. Для этого проводится большая и физически тяжелая работа, от сбора семенного материала до высадки саженцев на постоянное место. Поэтому в целом о работе лесхоза, о том, сколько леса у нас осталось, лучше говорят не рубки на отдельных делянках, а общая площадь массива.

В 2013 году территория покрытых лесом площадей по Аракарагайскому учреждению лесного хозяйства составляла 25 054 га. Учет, произведенный в 2019 году показал, что площадь Аракарагайского бора составляет 29 573 га. Таким образом, за 7 лет площадь бора выросла на 4 519 гектар.