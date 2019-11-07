Евгений ШИБАРШИН: Атаковать мозгами

4 ноября КазТАГ сообщило, что в 2020 году в Конституционном совете планируется создать новое подразделение, которое будет заниматься аналитической работой. За счет этого штат КС увеличат с 25 до 40 человек.

Что они будут анализировать, пока неизвестно. Хорошо, если б мозговую атаку начали с темы эффективности конституционной реформы, проведенной в марте 2017 года. Тогда нас убеждали, что запланированное перераспределение полномочий между президентом, правительством и парламентом направлены на демократизацию политической системы Казахстана. Основной закон «поправили», а демократизации особой пока не ощущается.

Важность специальной мозговой работы почувствовали и в Счетном комитете по контролю за исполнение республиканского бюджета. В начале сентября на заседании правительства первый заместитель премьер-министра, министр финансов Алихан Смаилов заверил, что совместно со Счетным комитетом в течение трех месяцев проанализирует эффективность госхолдингов и нацкомпаний. Возможно, по этой причине «Центр по исследованию финансовых нарушений», работавший в статусе республиканского госпредприятия, в середине октября решили преобразовать в ТОО «Центр исследований, анализа и оценки эффективности».

Основной костях сотрудников РГП, наверняка, в нем сохранили. Они наверняка уже начали исполнять обещание первого вице-премьера, работая в новом качестве. Во всяком случае недавно политолог, член Национального совета общественного доверия Данияр Ашимбаев на своей странице в соцсетях озвучил суммы многомиллиардных убытков крупнейших национальных компаний. Вполне возможно, что эти данные как раз и получены в ходе той самой аналитической работы, о которой говорил Смаилов.

Вопрос только в том, почему деятельность этих компаний и холдингов начали анализировать только сейчас? Они входят в АО «Самрук-Казына», который основан на базе АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», созданного в 2006 году и слитого в 2009 году с Фондом национального благосостояния «Казына». Инициатор этой идеи Нурсултан Назарбаев решил перенять опыт Сингапура. Некоторые эксперты эту затею восприняли критически. Такому мощному вхождению государства в рыночную экономику они предрекали незавидное будущее.

Власти к этому мнению не прислушались. В результате в июне 2017 года участники круглого стола «Эффективность квазигосударственного сектора: вопросы и предложения», организованного в Алматы аналитической группой «Кипр» и Фондом Сорос-Казахстан, ссылаясь на официальные данные, сделали неутешительные выводы. Эксперты заявили, что результатами деятельности нацкомпаний «на протяжении последних лет становятся убытки, снижение рентабельности и дивидендов, выплачиваемых собственнику – государству». Финансовый 2016 год они закончили c убытком в 21,4 млрд. тенге и уровнем рентабельности 4,9%.

Некоторым откликом на ситуацию стало решение правительства отдать часть предприятий «под нож» очередной волны приватизации. Но монстры «Самрук-Казына» остались, и некоторые из них, судя по информации политолога Ашимбаева, по-прежнему несут огромные убытки. Очевидно, пришла пора включать мозги на полную катушку и думать, что с этим всем дальше делать.