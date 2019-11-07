Форум
Yorik
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95: Ему про форму он про ерему В точку! И не лень же вам как ужу на сковородке извиваться, пытаться вывернуться из простой и понятной как два пальца ситуации. То "контекст", то...
07.11.19 17:35
abaika95
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Цитата-//Вам бы все только играть.// Все это бесполезный спор) не от того что вы правы а от того что вам делать нечего)) Кстати сейчас придет Юля и скажет агаа ну вы видели!!? Видели!? этот...
07.11.19 17:34
abaika95
Парковка на тротуаре - удобно!
Цитата-//НЕТ ДЕРЕВА-НЕТ ПРОБЛЕМЫ!// Последовал совету и сходил на Баймагамбетова?)
07.11.19 17:30
abaika95
Парковка на тротуаре - удобно!
Цитата-//обзовет автора дурачком, посоветует с такими материалами погулять по городу, поискать - где же их примут, может на прием записаться придется..// Не утрируйте) тут автор ничего не требует...
07.11.19 17:28
yudjin
Парковка на тротуаре - удобно!
Парковка на тротуаре - удобно! О, ну это прям живописный анонс моей статьи в сегодняшнем номере НГ. Скоро, читайте и на сайте статью yudjina НЕТ ДЕРЕВА-НЕТ ПРОБЛЕМЫ! ;-)
07.11.19 17:28
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Евгений ШИБАРШИН: Атаковать мозгами

«Пришла пора чиновникам включать мозги на полную катушку»
7 ноября 2019, 08:36 |  Мнения

4 ноября КазТАГ сообщило, что в 2020 году в Конституционном совете планируется создать новое подразделение, которое будет заниматься аналитической работой. За счет этого штат КС увеличат с 25 до 40 человек.

Что они будут анализировать, пока неизвестно. Хорошо, если б мозговую атаку начали с темы эффективности конституционной реформы, проведенной в марте 2017 года. Тогда нас убеждали, что запланированное перераспределение полномочий между президентом, правительством и парламентом направлены на демократизацию политической системы Казахстана. Основной закон «поправили», а демократизации особой пока не ощущается.

Важность специальной мозговой работы почувствовали и в Счетном комитете по контролю за исполнение республиканского бюджета. В начале сентября на заседании правительства первый заместитель премьер-министра, министр финансов Алихан Смаилов заверил, что совместно со Счетным комитетом в течение трех месяцев проанализирует эффективность госхолдингов и нацкомпаний. Возможно, по этой причине «Центр по исследованию финансовых нарушений», работавший в статусе республиканского госпредприятия, в середине октября решили преобразовать в ТОО «Центр исследований, анализа и оценки эффективности».

Основной костях сотрудников РГП, наверняка, в нем сохранили. Они наверняка уже начали исполнять обещание первого вице-премьера, работая в новом качестве. Во всяком случае недавно политолог, член Национального совета общественного доверия Данияр Ашимбаев на своей странице в соцсетях озвучил суммы многомиллиардных убытков крупнейших национальных компаний. Вполне возможно, что эти данные как раз и получены в ходе той самой аналитической работы, о которой говорил Смаилов.

Вопрос только в том, почему деятельность этих компаний и холдингов начали анализировать только сейчас? Они входят в АО «Самрук-Казына», который основан на базе АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», созданного в 2006 году и слитого в 2009 году с Фондом национального благосостояния «Казына». Инициатор этой идеи Нурсултан Назарбаев решил перенять опыт Сингапура. Некоторые эксперты эту затею восприняли критически. Такому мощному вхождению государства в рыночную экономику они предрекали незавидное будущее.

Власти к этому мнению не прислушались. В результате в июне 2017 года участники круглого стола «Эффективность квазигосударственного сектора: вопросы и предложения», организованного в Алматы аналитической группой «Кипр» и Фондом Сорос-Казахстан, ссылаясь на официальные данные, сделали неутешительные выводы. Эксперты заявили, что результатами деятельности нацкомпаний «на протяжении последних лет становятся убытки, снижение рентабельности и дивидендов, выплачиваемых собственнику – государству». Финансовый 2016 год они закончили c убытком в 21,4 млрд. тенге и уровнем рентабельности 4,9%.

Некоторым откликом на ситуацию стало решение правительства отдать часть предприятий «под нож» очередной волны приватизации. Но монстры «Самрук-Казына» остались, и некоторые из них, судя по информации политолога Ашимбаева, по-прежнему несут огромные убытки. Очевидно, пришла пора включать мозги на полную катушку и думать, что с этим всем дальше делать.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
07.11.19 17:18 Монополистов Костанайской области предупредили об ответственности за неинформативные сайты
07.11.19 14:18 Госслужащим могут вернуть смартфоны в ноябре
07.11.19 13:50 Сенатор обвинил вице-министра образования в обмане
07.11.19 11:37 Денежные переводы казахстанцев проверят
07.11.19 11:08 О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер Асель Баяндарова в видеообращении к президенту
07.11.19 09:19 Правительство решило, как казахстанцы отдохнут на Новый год
06.11.19 19:31 Оценивать работу чиновников по степени удовлетворенности госуслугами предложили на заседании общественного совета Костанайской области
06.11.19 18:43 Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
06.11.19 16:11 Как изменится погода в Костанае и области до конца недели
06.11.19 15:58 Подозреваемого в убийстве жителя Аркалыка задержали спустя 19 лет в Бельгии

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 148
Пользователей: 2
Всего: 150

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх