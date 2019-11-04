Дождь со снегом. В 5 областях объявили штормовое предупреждение
В пяти областях объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и заморозков, передает Tengrinews.kz.
Фото Ксении РЕБИК
4 ноября в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман и гололед. Северо-восточный и северный ветер достигнет 23 метров в секунду.
4 ноября в Туркестанской области ожидаются осадки, утром и днем местами сильный дождь с переходом в снег. Местами ожидаются туман, гололед и юго-западный ветер 15-20 с порывами до 25 метров в секунду. Днем ожидается резкое понижение температуры до 3-8 тепла, местами 0 градусов.
4 ноября в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный и западный ветер 15-20 метров в секунду с порывами 23-28 метров в секунду. Местами ожидается туман.
4 ноября в Акмолинской области местами ожидаются гололед и низовая метель. Ветер северо-восточный местами достигнет 23 метров в секунду.
5 ноября в Жамбылской и Алматинской областях местами пройдет дождь с переходом в снег. Местами ожидаются туман, гололед и северо-западный ветер с переходом на северо-восточный со скоростью 15-20 метров в секунду. Ночью местами ожидается понижение температуры до 0-5 мороза.
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