Вопрос строительства канализационных очистных сооружений принципиально решен для Костаная
Галина КАТКОВА
Дискуссию о том, нужны или не нужны канализационные очистные сооружения (КОСы) областному центру, прекратила республика. По поручению премьер-министра для 53 городов, в том числе Костаная, АО «КазЦентр ЖКХ» готовит технико-экономическое обоснование проекта таких сооружений.
Информацию об этом обсудили сегодня, 1 ноября, на 13-м заседании Тобол-Торгайского бассейнового совета.
До сих пор, уже 50 лет, Костанай обходится накопителем-испарителем, куда стоки поступают с главной канализационной насосной станции города.
- Утилизация сточной воды происходит за счет испарения влаги с поверхности накопителя. Ежегодно мы возвращаем в природу от 15 до 23 млн кубометров воды, - доложил директор ГКП «Костанай-Су» Еркебулан ФАЙЗУЛАЕВ.
По его словам, сейчас риска переполнения накопителя нет, а качество воды, которая после механической очистки на ГКНС проходит еще этап самоочищения в накопителе-испарителе, соответствует нормам. Однако город растет, стоков будет больше, риск переполнения появится. Проблему и должны решить КОСы - они будут очищать канализационные воды до той степени, при которой их можно вторично использовать или сбрасывать в природу. Кстати, накопителем в свое время стало озеро, которое по сей день остается естественным водным объектом.
По словам Файзулаева, есть вопросы по месту расположения КОСов. Разработчики ТЭО считают, что накопитель-испаритель - лишнее звено, достаточно поставить высокотехнологичные очистные сооружения и после них можно сбрасывать воду в реку.
- Это вряд ли возможно. Тобол - река трансграничная, к ее состоянию очень жесткие требования, недаром мы ведем мониторинг по 19 параметрам и ежеквартально отправляем россиянам результаты наблюдений, - отметила председатель Тобол-Торгайского бассейнового совета Гулшат ОСПАНБЕКОВА. - Все, что мы делаем с этим водным объектом, мы обязаны согласовывать с соседями и сегодня, и завтра.
Другой вариант расположения КОСов, к тому же более правильный с точки зрения требований Экологического кодекса РК, предложила главный специалист департамента экологии Костанайской области Светлана АРСЕНТЬЕВА:
- С ГКНС стоки направляются на очистные сооружения, а с них - в накопитель-испаритель. Еще лет на 10 его емкости вполне будет хватать, вода туда будет поступать очищенная, вторичного загрязнения не будет. Когда емкости этого накопителя не будет достаточно, можно будет вести речь о строительство дополнительного. Думаю, так можно подойти к решению этого вопроса.
Члены бассейнового совета направят письмо со своими предложениями в рабочую группу, которая занимается подготовкой технико-экономического обоснования.
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