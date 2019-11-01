В выходные в Костанае холодно, но осадки маловероятны
Георгий ГОВОРОВ
Синоптики в субботу на территории Костанайской области существенных осадков не прогнозируют. Снег, туман, гололёд и низовая метель вероятны местами в воскресенье и понедельник. В Костанае скорее всего будет сухо.
Фото Ксении РЕБИК
В субботу по области ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8, местами -11 градусов, а днём 0...-5, местами +3 градуса.
Днём в воскресенье, 3 ноября, и весь понедельник, 4 ноября, в регионе ветер восточный до 20 м/с. Температура воздуха ночью 3 ноября -5...-10, местами -2 градуса, а 4 ноября -8...-13, местами -3 градуса. Днём в воскресенье и понедельник -3...+2, местами +5 градусов.
- В Костанае температура воздуха не отличается от средней по области, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Осадки в областном центре 2, 3 и 4 ноября маловероятны.
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Я шо даже новости Канады теперь не узнаю до понедельника?
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Я так и не понял, статья - реклама этой самой ///? [Исправлено: Iney, 01.11.2019 - 19:23]
Флуд и оффтопик (часть 4)
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