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В выходные в Костанае холодно, но осадки маловероятны

Георгий ГОВОРОВ

1 ноября 2019, 17:02 |  Общество

Синоптики в субботу на территории Костанайской области существенных осадков не прогнозируют. Снег, туман, гололёд и низовая метель вероятны местами в воскресенье и понедельник. В Костанае скорее всего будет сухо. 

Фото Ксении РЕБИК

В субботу по области ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8, местами -11 градусов, а днём 0...-5, местами +3 градуса.

Днём в воскресенье, 3 ноября, и весь понедельник, 4 ноября, в регионе ветер восточный до 20 м/с. Температура воздуха ночью 3 ноября -5...-10, местами -2 градуса, а 4 ноября -8...-13, местами -3 градуса. Днём в воскресенье и понедельник -3...+2, местами +5 градусов.

- В Костанае температура воздуха не отличается от средней по области, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Осадки в областном центре 2, 3 и 4 ноября маловероятны.
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Да. Опытный глава Совбеза поможет президенту избежать кадровых ошибок.
Нет. Второй президент не сможет принимать важные решения без одобрения первого.
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