Дипломатические учреждения Израиля по всему миру открылись после двух дней протеста, передает Informburo.kz.

Сотрудники израильских дипломатических учреждений возобновили работу по всему миру после забастовки, которая началась из-за сокращения финансирования. К работе вернулось в том числе и посольство Израиля в Казахстане.

"Посольство Израиля в Казахстане работает в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе дипломатического учреждения.

Посольства Израиля по всему миру так же стали сообщать о возобновлении работы, отмечая, что переговоры между сотрудниками МИД и министерством финансов Израиля продолжатся.

Сотрудники представительств Израиля приостановили работу 30 октября – дипломаты выразили протест против решения Министерства финансов Израиля об изменении условий финансирования их работы.

Министерство финансов Израиля решило ввести задним числом, с января 2019 года, налог на выплаты дипломатам на представительские расходы. От работников дипмиссий собираются требовать документы, подтверждающие, что они потратили эти средства по назначению. Если же они не смогут предъявить нужные квитанции, эти деньги будут рассматриваться как прибавка к их зарплате и облагаться налогом.

Посол Израиля в РК Лиат Вексельман ранее подчеркнула, что забастовка дипломатов никак не связана с Казахстаном.