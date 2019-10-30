Посольство Израиля в Казахстане приостановило работу из-за забастовки дипломатов
Иллюстративное фото: pexels.com
Посольство Израиля в Казахстане приостановило работу из-за забастовки дипломатов. Эту информацию подтвердили в дипмиссии Израиля в РК.
Сотрудники представительств Израиля приостановили работу 30 октября по всему миру. Дипломаты бастуют в знак протеста против решения министерства финансов Израиля об изменении условий финансирования их работы, сообщает "Интерфакс".
Все дипмиссии Израиля будут закрыты "до дальнейшего уведомления", они временно не оказывают никаких консульских услуг. Дипломаты отметили, что им не оставили другого выбора.
"В связи с решением министерства финансов Израиля в одностороннем порядке изменить договорённости и процедуру финансирования, которая существовала на протяжении нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство с 30 октября и до дальнейшего уведомления", – говорится в сообщении посольства Израиля в РФ.
Министерство финансов Израиля решило ввести задним числом, с января 2019 года, налог на выплаты дипломатам на представительские расходы. От работников дипмиссий собираются требовать документы, подтверждающие, что они потратили эти средства по назначению. Если же они не смогут предъявить нужные квитанции, эти деньги будут рассматриваться как прибавка к их зарплате и облагаться налогом.
Решение о забастовке приняли комитеты министерства иностранных дел и минобороны Израиля, которые заявили, что увеличение налога помешает работе дипломатов.
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