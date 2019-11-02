Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?

Недавно Нурсултан Назарбаев сказал, что дает советы президенту Казахстана Токаеву. Вообще-то, советы - это теория жизни, а на практике, как правило, все оказывается совсем иначе.

И какие советы может дать Елбасы? Почему он сам не сделал за 30 лет нахождения у власти того, что сейчас советует действующему президенту? Какой совет может дать человек, который думает, что среднестатистическая казахстанская семья зарабатывает полмиллиона тенге ежемесячно? Или возьмем утверждение Назарбаева, что сельчане могут жить очень хорошо, если заведут в хозяйстве пару коров. При нынешних ценах на корма сельчанину нужно продать домишко, чтобы прокормить этих коров.

Назарбаев выдвигал множество идей. Возьмем его языковые реформы. С трехъязычием уже понятно, что не получилось. Ухлопали огромные деньги на переподготовку преподавателей, а оказалось, что поспешили. Теперь отказываются от обучения английскому языку дошколят и первоклассников. Тут надо отдать должное новому президенту, который заявил, что сначала - казахский и русский языки, а уж потом английский. У нас везде действуют курсы по изучению латинской графики, но оказывается, что еще есть недостатки в алфавите. Потом опять переучивать будем? Ко всему еще казахский алфавит на латинице не подходит для клавиатуры компьютеров. А как же со всеобщей цифровизацией?

Думаю, что, когда речь идет о головной боли, не время заботиться о сохранении прически. Казахстан будет иметь авторитет за рубежом, если внутри исчезнут нищета, бесправие, неурядицы, а не от перехода на латиницу.

Хорошо по этому поводу высказался поэт, писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов. Он заявил, что кириллица и после 2025 года останется в Казахстане. «Когда у нас в 1925 году заменили арабскую письменность на латиницу, то особых проблем с этим не возникло, так как грамотой владели 5% населения. В 1939 году, когда переходили на кириллицу, было уже сложнее, так как грамотных стало 30%. А сейчас 100% владеют письменностью, то есть из-за новой реформы поголовно все население на время обречено стать практически безграмотным», - сказал писатель. Вот бы и прислушаться к нему!

Помнится, в августе 2018 года в поезде Алматы - Астана был шумно запущен пилотный проект «Библиотека в поезде». В книжный фонд вошли детективы, классика и периодика. Интересно, за время пути хоть один разработчик этой программы сможет прочитать роман? По моему мнению, это просто безумие мудрых реформаторов того времени. А газеты в поездах были и в СССР. Но за проект получены деньги.

Если такие «советы» будут и сейчас, то мы далеко зайдем. Теоретические обобщения Токаеву не нужны, а конкретные действия, которые непосредственно вели бы к результату, он способен делать и без советов.