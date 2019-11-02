Форум
таноми52
Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
Сталкер: И? Ещё бы вывод в статье увидеть))) "Теоретические обобщения Токаеву не нужны, а конкретные действия, которые непосредственно вели бы к результату, он способен делать и без...
02.11.19 12:55
юля елиссева
Флуд и оффтопик (часть 4)
о! Абайка пришел! как самочувствие? голова уже не болит после пиваса вчерашнего?
02.11.19 12:51
abaika95
Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
Цитата-//Ещё бы вывод в статье увидеть// А сейчас в журналистике это не приветствуется) будет куча псевдоанализа,цитат,мнений неизвестных экспертов но вывода никакого в итоге и смысла тоже)
02.11.19 12:23
JereK
Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
Ну это же рубрика "Мнение". Вот мнение Воронина: советы не нужны. Ну и обоснование. :) [Исправлено: JereK, 02.11.2019 - 12:24]
02.11.19 12:22
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Я это вообще не трогаю, и смысла спорить не вижу, ибо его нет вообще, функция не имеет смысла, если посмотреть он сам своим цитированием, кривым и враньём всех задирает! Просто у него оклад...
02.11.19 12:20
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?

"Думаю, что, когда речь идет о головной боли, не время заботиться о сохранении прически"
2 ноября 2019, 11:27 |  Мнения

Недавно Нурсултан Назарбаев сказал, что дает советы президенту Казахстана Токаеву. Вообще-то, советы - это теория жизни, а на практике, как правило, все оказывается совсем иначе.

И какие советы может дать Елбасы? Почему он сам не сделал за 30 лет нахождения у власти того, что сейчас советует действующему президенту? Какой совет может дать человек, который думает, что среднестатистическая казахстанская семья зарабатывает полмиллиона тенге ежемесячно? Или возьмем утверждение Назарбаева, что сельчане могут жить очень хорошо, если заведут в хозяйстве пару коров. При нынешних ценах на корма сельчанину нужно продать домишко, чтобы прокормить этих коров.

Назарбаев выдвигал множество идей. Возьмем его языковые реформы. С трехъязычием уже понятно, что не получилось. Ухлопали огромные деньги на переподготовку преподавателей, а оказалось, что поспешили. Теперь отказываются от обучения английскому языку дошколят и первоклассников. Тут надо отдать должное новому президенту, который заявил, что сначала - казахский и русский языки, а уж потом английский. У нас везде действуют курсы по изучению латинской графики, но оказывается, что еще есть недостатки в алфавите. Потом опять переучивать будем? Ко всему еще казахский алфавит на латинице не подходит для клавиатуры компьютеров. А как же со всеобщей цифровизацией?

Думаю, что, когда речь идет о головной боли, не время заботиться о сохранении прически. Казахстан будет иметь авторитет за рубежом, если внутри исчезнут нищета, бесправие, неурядицы, а не от перехода на латиницу.

Хорошо по этому поводу высказался поэт, писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов. Он заявил, что кириллица и после 2025 года останется в Казахстане. «Когда у нас в 1925 году заменили арабскую письменность на латиницу, то особых проблем с этим не возникло, так как грамотой владели 5% населения. В 1939 году, когда переходили на кириллицу, было уже сложнее, так как грамотных стало 30%. А сейчас 100% владеют письменностью, то есть из-за новой реформы поголовно все население на время обречено стать практически безграмотным», - сказал писатель. Вот бы и прислушаться к нему!

Помнится, в августе 2018 года в поезде Алматы - Астана был шумно запущен пилотный проект «Библиотека в поезде». В книжный фонд вошли детективы, классика и периодика. Интересно, за время пути хоть один разработчик этой программы сможет прочитать роман? По моему мнению, это просто безумие мудрых реформаторов того времени. А газеты в поездах были и в СССР. Но за проект получены деньги.

Если такие «советы» будут и сейчас, то мы далеко зайдем. Теоретические обобщения Токаеву не нужны, а конкретные действия, которые непосредственно вели бы к результату, он способен делать и без советов.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
02.11.19 10:46 Бой Канело – Ковалев: казахстанец в андеркарте, Головкин в ожидании
02.11.19 10:03 Минфин: Мы думали закрыть платежи Kaspi Gold, но это плохо скажется на экономике
01.11.19 20:10 Вопрос строительства канализационных очистных сооружений принципиально решен для Костаная
01.11.19 19:32 Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
01.11.19 18:31 Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила сверхдорогую квартиру
01.11.19 17:02 В выходные в Костанае холодно, но осадки маловероятны
01.11.19 15:34 Денежные переводы из Казахстана - «Золотая Корона» лидирует
01.11.19 15:17 Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном фестивале в США
01.11.19 13:36 "Прятался в шкафу" - подозреваемого в мошенничестве задержали полицейские Костаная
01.11.19 12:20 Родители против новой системы оценок в школах: что ответили в Минобразования

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Сталкер
Re: Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 02.11.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И? Ещё бы вывод в статье увидеть)))
Профайл Посетить вебсайт

§ JereK
Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1405
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 02.11.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это же рубрика "Мнение". Вот мнение Воронина: советы не нужны. Ну и обоснование. :)

[Исправлено: JereK, 02.11.2019 - 12:24]
Профайл

§ abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1370
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.11.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ещё бы вывод в статье увидеть//


А сейчас в журналистике это не приветствуется) будет куча псевдоанализа,цитат,мнений неизвестных экспертов но вывода никакого в итоге и смысла тоже)
Профайл

* таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.11.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
И? Ещё бы вывод в статье увидеть)))



"Теоретические обобщения Токаеву не нужны, а конкретные действия, которые непосредственно вели бы к результату, он способен делать и без советов." - разве это не вывод? Или Вы ждёте экстрима?
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о том, что назначение акимов областей и городов республиканского значения, а также почти всех министров должно быть согласовано с председателем Совбеза. Улучшит ли это систему управления государством?
Да. Совбез поможет президенту выбрать лучших на должности акимов и министров.
Да. Опытный глава Совбеза поможет президенту избежать кадровых ошибок.
Нет. Второй президент не сможет принимать важные решения без одобрения первого.
Нет. Для этого акимов должны выбирать жители, а министров назначать Парламент.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 89
Пользователей: 1
Всего: 90

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх