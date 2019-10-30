Дожди, снег, сильный ветер - прогноз погоды в Костанае и области до конца недели
Георгий ГОВОРОВ
В четверг, 31 октября, ночью синоптики ожидают на территории Костанайской области местами осадки в виде дождя и снега. Днём на большей части региона дожди, местами туман и гололёд. Ветер северо-восточный и юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, местами +6 градусов, днём +6...+11, местами +15 градусов.
Фото Ксении РЕБИК
В пятницу, 1 ноября, в некоторых районах Костанайской области вероятны осадки, возможна низовая метель, местами туман и гололёд. Ветер юго-западный, западный 15-20, с порывами 23-28 м/с. Ночью столбики термометра могут показать -3..-8, местами 0 градусов, днём 0...+5 градусов.
Суббота, 2 ноября, предположительно будет без осадков, ветер западный 9-14, в районах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12, местами -3 градуса, днём -3...+2 градуса.
- В Костанае 31 октября ночью 0+2, днём +7+9 градусов. Кроме того, ночью вероятны осадки, гололёд, днём дождь. Ветер северо-восточный и юго-западный с порывами днем до 20 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет Раиса МАРКЕВИЧ. - 1 ноября в областном центре ночью тоже осадки и гололёд, а порывы юго-западного ветра могут достигать 20 м/с. Температура ночью 0...-2, днём +1...+3 градуса. Без осадков в субботу, 2 ноября. Температура ночью -7...-9, днём -1..-3 градуса.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Похоже я тут один реальный местный остался. Ну ещё двое. Ев.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: Че в Кустанае снег идёт Закончился пока. Ночью опять наверное.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
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