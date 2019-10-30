15 жалоб на операторов связи и дилеров поступило регулятору из-за регистрации "левых" номеров

В случае, если будет доказано, что при регистрации использовали поддельную подпись абонента, то виновных передадут полиции, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото pmldaily.com

В Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРиАП) поступило 15 жалоб от казахстанцев, которые обнаружили, что на их ИИН зарегистрированы от 10 до 60 "левых" номеров.

"На основании жалобы, после регистрации в Генпрокуратуре, я начинаю внеплановую проверку в отношении оператора и затем разбираемся, изучаем документы. В случае, если подтверждается жалоба, то мы эти действия можем посчитать, как оказание услуг мобильной связи без регистрации. За это грозит наказание оператору связи до 100 МРП (252 500 тенге), а дилеру от 5 до 10 МРП (от 12 625 до 25 250 тенге)", – сообщил руководитель управления Комитета телекоммуникаций МЦРиАП РК Бауыржан Тажибаев.

Регулятор призывает казахстанцев активно жаловаться, в случае обнаружения регистрации "левых номеров". При оформлении жалобы, необходимо приложить скриншот с сайта проверки регистрации номеров, а также разрешить проверяющим использовать персональные данные для начала проверки.

"В случае, если в договоре выяснится поддельная подпись, то мы будем переотправлять сведения в МВД РК для начала досудебного расследования по факту мошенничества", – сказал Бауыржан Тажибаев.

По данным регулятора, есть случаи, когда дилеры продают SIM-карты без регистрации, либо регистрируют на чужих людей.

"На самом деле дилер заполнил регистрационную форму своими данными и отправил их оператору мобильной связи, а покупателю отдал SIM-карту так. Вы же не требуете дилера оформить на себя номер. Каждый человек, покупающий SIM-карту, должен требовать, чтобы внесли его данные в договор. Когда вы приходите в "Технодом" или в "Мечту" или в любой торговый центр, покупать телефон, вам в подарок дают SIM-карты, и никто никогда не задумывается на кого оформлены эти номера. Оператору, согласно закону, запрещено обслуживать сим-карту без заключения договора", – сказал председатель Комитета телекоммуникаций МЦРиАП РК Виталий Ярошенко.

При этом ни регулятор, ни операторы мобильной связи не могут контролировать корректность заполнения дилерами регистрационной формы.

"Форма считается заполненной, оператор вносит данные в базу данных. Потом появляется этот дилер или же покупатель, обнаруживает, что на нем такое количество номеров и начинает возмущаться. Он идет к оператору, блокирует номер и человек, пользующийся симкой, начинает возмущаться. Причем, не приходит к нам с жалобой, а начинает говорить в СМИ и на блог-платформах", – отметил Ярошенко.

Законом не запрещается использовать номер, зарегистрированный на чужого человека, отметил регулятор.

"Я думаю, что в данном случае регистрация более 10 номеров на одного лицо – это человеческий фактор или ошибка в системе. Мы очень благодарны регулятору, что благодаря сервису мы проводим аудит", – сказал директор по вопросам корпоративной ответственности и взаимодействию с государственными органами ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (бренды Tele2 и Altel).

В случае обнаружения регистрации "левых" номеров, регулятор рекомендует обращаться в офисы мобильных операторов для расторжения договора. Но на практике это занимает определённое время. Например, для получения списка номеров, зарегистрированных на ваш ИИН, Kcell требует письменное заявление и затем присылает ответ в течение 15 дней. Виталий Ярошенко отметил, что такие действия незаконны, но наказания нет.

"Согласно правилам оказания услуг связи, вам осуществляется доступ в круглосуточном режиме: вы по телефону можете позвонить и баланс проверить. Вот эту информацию вам обязан оператор выдать. Я думаю, что после запуска сервиса, очень много обратившихся и они не успевают обработать, поэтому скорее всего и поставили 15 дней. Точно не могу сказать", – отметил глава Комитета телекоммуникаций.

Сервис, с помощью которого абоненты могут проверить количество зарегистрированных на них номеров сотовой связи расположен по ссылке imei.rfs.gov.kz/checkiin/. Для того, чтобы узнать, сколько номеров зарегистрировано на абонента, необходимо ввести ИИН. Система покажет количество номеров, а также операторов, которые их обслуживают.

Если абонент обнаружит, что на нём числятся номера, владельцем которых он не является, следует обратиться к мобильным операторам связи и отказаться от лишних номеров. Также он может получить детализацию, использовать баланс.

В январе 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств.