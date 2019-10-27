Китайские или б/у? Как выбрать зимнюю "резину" для казахстанских дорог

Эксперт в области автоиндустрии Юрий Номикосов рассказал, какую зимнюю "резину" лучше всего выбирать казахстанским автолюбителям, передает корреспондент Тengrinews.kz.

По словам специалиста, при выборе шин необходимо отталкиваться от географии маршрутов и отдавать приоритет безопасности в самых сложных из возможных условий. Например, для поездок по загородным трассам, даже если они происходят 1-2 раза в месяц, Номикосов советует подбирать шины именно для них.

"У кого-то это может быть горка перед домом длиной в 50 метров. Но после снегопада и в гололед преодолеть ее можно только на шипованных шинах. Выбираем этот тип зимних шин. Но любая шина - это набор определенных свойств, часто взаимоисключающих. Если улучшаем одно, то ухудшаем другое", - отметил эксперт.

Шипованные шины

Тем не менее, по мнению Номикосова, за последние 10 лет качество шипованных шин настолько выросло, что они избавились практически от всех недостатков.

"Они и на скользких покрытиях, и на асфальте имеют более короткий тормозной путь, чем фрикционные. Шум шипов слышен только при открытых окнах и если специально прислушиваться. Срок службы при среднестатистических пробегах составляет пять-шесть сезонов. Шипованные шины обладают лучшим балансом характеристик, позволяющим безопасно передвигаться как по сухому или мокрому асфальту, так и по гололеду во всем диапазоне температур - от нуля и до минус 60 градусов", - добавил он.

Всесезонные шины

Юрий Номикосов также высказался о преимуществах и недостатках всесезонных шин. Специалист отметил, что такая "резина" имеет ограничение прежде всего зимних свойств.

"Всесезонные шины можно использовать обычно при температурах не ниже пяти градусов мороза. Если говорить о Казахстане, то это допустимо делать только на самом юге или юго-западе страны, где либо относительно тепло, либо зимой выпадает мало осадков. Во всех остальных регионах использовать всесезонные шины я не рекомендую. С точки зрения предполагаемой экономии за время износа двух комплектов "всесезонки" вы износите те же два комплекта - один летний и один зимний. Но безопасность и комфорт езды будут на три головы выше", - считает эксперт.

Шины китайского производства

Основным преимуществом шин из Юго-Восточной Азии эксперт называет невысокую цену. По словам Номикосова, передвигаться на такой "резине" можно, если она имеет допуски для эксплуатации в зимних условиях. Допуск обозначается значком в виде снежинки на фоне трех горных пиков. Специалист отметил, что с каждым годом качество азиатских шин улучшается. Некоторые модели, как подчеркнул он, начинают получать оценки "удовлетворительно" в сравнительных тестах автомобильных изданий и клубов Европы и США.

"Но желательно проверить то, как они себя ведут в экстренных режимах управления, чтобы понимать, чего ожидать в процессе эксплуатации. Это лучше сделать в местах и условиях, в которых вы не сможете причинить ущерб, если потеряете управление. И важно, чтобы шина имела все допуски для продажи на рынках Европы и США. Покупать зимние шины малоизвестных производителей, предназначенные для китайского внутреннего рынка и произведенные по принципу "сделали как смогли", я не рекомендую", - сказал Номикосов.

Подержанные шины

Эксперт не советует приобретать подержанные шины, так как они могут иметь скрытые дефекты, невидимые глазу и не ощущаемые тактильно.

"Достаточно проехать на шине при пониженном давлении и не вовремя заметить это. Потом в ней происходят необратимые изменения и деградация каркаса из-за перегрева. Она может привести к разрушению шины во время езды в будущем. Если вы знаете продавца и понимаете, что ваша судьба ему небезразлична, то можно купить. Во всех остальных случаях это лотерея", - подчеркнул специалист.

Когда лучше всего менять шины?

Юрий Номикосов 20 лет владеет компанией по продаже шин. И исходя из своего опыта рекомендует не дожидаться первого снега и менять шины за неделю-две до возможных осадков. Лучше всего, по его словам, "переобуть" машину при наступлении среднесуточной температуры в семь градусов тепла и ниже.

"Современные зимние шины не боятся езды по асфальту, а если это новые шипованные шины, то существует общая для этого типа рекомендация. Так, первые 700-1000 километров после установки необходимо проехать в спокойном режиме. Скорость не должна превышать 80 километров в час, нужно избегать пробуксовок, резких торможений и прохождения поворотов на высокой скорости. Это позволяет снять остаточное напряжение резины вокруг шипа. Он полностью усаживается в свое гнездо, и в дальнейшем вы получаете максимально возможный пробег", - поделился генеральный директор компании.

Фото Турар Казангапов©