В Казахстане больше нельзя эксплуатировать аттракционы, не соответствующие техрегламенту ЕАЭС

Все аттракционы должны выпускаться в обращение при наличии сертификатов либо деклараций о соответствии, передает Informburo.kz со ссылкой на ЕЭК.

31 мая в Костанае перевернулся батут

Все аттракционы в странах ЕАЭС теперь должны выпускаться в обращение только при их соответствии техрегламенту союза, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.

Завершился переходный период введения техрегламента ЕАЭС "О безопасности аттракционов", который допускал возможность выпуска в обращение аттракционов с документами об оценке соответствия требованиям национального законодательства, выданными до даты вступления в силу техрегламента, то есть до 18 апреля 2018 года. Также допускался выпуск продукции, ранее не подлежавшей обязательной оценке соответствия.

С 18 октября все аттракционы должны выпускаться в обращение только при их соответствии техрегламенту ЕАЭС и при наличии документов, подтверждающих такое соответствие.

Сертификат соответствия необходим для механизированных аттракционов, которые представляют повышенную опасность. Это, например, большое колесо обозрения с механизированным приводом, сталкивающиеся электрические автомобили, качели с полным переворотом и многое другое.

Декларация о соответствии нужна для немеханизированных аттракционов, менее опасных при эксплуатации, среди которых горки, в том числе водные, батуты, качели и карусели, которые нужно раскачивать руками, и тому подобная продукция.

Союзный технический регламент "О безопасности аттракционов" вступил в силу 18 апреля 2018 года и установил обязательные требования к проектированию, изготовлению аттракционов, их монтажу и наладке, эксплуатации и хранению:

Эксплуатирующая организация должна разместить перед входом на аттракцион правила пользования им, а также правила обслуживания пассажиров-инвалидов, если "биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы".

Нужно также разместить информацию об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу, если это предусмотрено эксплуатационными документами. При этом необходимая информация даётся на русском языке и на государственном языке государства-члена, где эксплуатируется аттракцион.

Эксплуатирующая организация должна иметь ростомер и весы, если это также предусмотрено соответствующими документами.

Эксплуатанту предписано проводить ежедневную и ежегодную проверки аттракционов и другие предусмотренные виды проверок.

Эксплуатанту необходимо разместить перед входом на каждый аттракцион информационную табличку, содержащую сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая провела проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки.

25 мая 2019 года в центральном парке Караганды из-за сильного ветра перевернулся батут, на котором играли дети. Падая, он задел стоящую рядом железную будку. Она опрокинулась на стоявшего неподалеку мальчика. В результате происшествия 11-летний ребёнок погиб на месте.