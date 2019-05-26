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Трагедия в Караганде: мужчину задержали за установку батута

Tengrinews.kz

26 мая 2019, 15:54 |  Государство

Запустивший надувной батут в эксплуатацию 40-летний карагандинец задержан, передает Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Мужчину водворили в изолятор временного содержания за незаконную и ненадлежащую установку объекта досуга, а также за необеспечение безопасности, повлекшее смерть ребенка.

25 мая в Центральном парке при плохих погодных условиях сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте. Еще двое детей были госпитализированы с различными травмами.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 306 Уголовного кодекса "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека". Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Департамента полиции и прокуратуры Карагандинской области.

Ранее Министерство внутренних дел обратилось с призывом к индивидуальным предпринимателям временно приостановить деятельность детских батутов до улучшения погодных условий. 
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