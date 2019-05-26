Трагедия в Караганде: мужчину задержали за установку батута
Tengrinews.kz
Запустивший надувной батут в эксплуатацию 40-летний карагандинец задержан, передает Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.
Мужчину водворили в изолятор временного содержания за незаконную и ненадлежащую установку объекта досуга, а также за необеспечение безопасности, повлекшее смерть ребенка.
25 мая в Центральном парке при плохих погодных условиях сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте. Еще двое детей были госпитализированы с различными травмами.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 306 Уголовного кодекса "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека". Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Департамента полиции и прокуратуры Карагандинской области.
Ранее Министерство внутренних дел обратилось с призывом к индивидуальным предпринимателям временно приостановить деятельность детских батутов до улучшения погодных условий.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 218
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Воссоздано лицо человека, жившего 1300 лет назад
Поедая обед из того, что бог послал из стабфонда на дикие распродажи, обязательно помните, что когда акунаматат окончательно превратит город в пустыню, пройдут века и на место заросших бурьяном руин...
Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
Немножко UP тему. :lol: В девяностых ходила шикарная байка - бабайка, (сам лично слышал от людей владеющих КАМАЗом). Как один приграничный перец участковый после весенней распутицы за свой счёт...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital: Вот самая нормальная окрошка в воскресенье НЕ - спорю,согласен... :lol: :oops:
Социальные сети в Казахстане
Victor Yang: Ну ты и не в Казахстане. Зато всё вижу и знаю - про Казахстан... :lol: :oops:
Зеленский пришел на "Лигу смеха" и задорно потанцевал на сцене
Вот это я понимаю,молодец. А у нас с балкона выгоняют,когда барин едет.