"Возможно, был взрыв газового баллона" - два пенсионера сгорели ночью в Костанайском районе
Ольга ЛИХОГРАЙ
Сообщение о пожаре в частном доме в п.Владимировка Костанайского района поступило в противопожарную службу сегодня, 20 октября, в 00.31. В саманном доме старой постройки проживали супруги 1952 г. р. и 1954 г. р. Оба пенсионера погибли в пожаре.
Фото предоставлено ДЧС
- По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в электрической распределительной коробке, - сообщил "НГ" начальник ДЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Коробка находилась в коридоре над газовой плитой. Возможно, был даже взрыв газового баллона. Сейчас это выясняется.
Пожар был локализован в 04.51, ликвидирован в 09.14. Площадь пожара составила 60 кв. м. Крыша дома почти полностью обвалилась.
По словам Какимова, 7 октября пенсионеров посетили представители местной противопожарной службы и предупредили их об опасности старой проводки.
Как сообщил зять погибших, печь они топили углем и недавно самостоятельно ее переделали. В ДЧС пояснили, что это не могло стать причиной пожара.
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