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Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Тетрадку с ручкой захвати с собой. Там много будет под запись )) Аплодирую стоя и прошу на "Бис!". Есть кнопка добавить репутации пользователю???
19.10.19 11:56
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
смотрю соскучились по Бакалавру психологии. в новых ветках -выходи, выходи, твой выход. а как жить будете ,если у него сегодня и завтра выходной?
19.10.19 11:55
Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Ну, мне повезло, набор генов дал мне росту, тем самым позволив голове быть чуть подальше от отходов пищеварения ;-)
19.10.19 11:55
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital: Таноми ну точно нам будет о чем поговорить Эх, Вит! Ты даже не подозреваешь, на что напрашиваешься! "Не знаешь горя - полюби меня!" (Гарик Сукачёв) :-)
19.10.19 11:53
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital: Упс а я и не знал что это означает. Таноми ну точно нам будет о чем поговорить)) Тетрадку с ручкой захвати с собой. Там много будет под запись ))
19.10.19 11:52
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Диана ОКРЕМОВА: Размытая картина мира

«Государственная информационная политика пребывает в глубокой депрессии»
19 октября 2019, 10:24 |  Мнения

На днях депутат мажилиса Шакир ХАХАЗОВ, глубоко возмущенный «серьезными проблемами в работе Министерства информации и общественного развития», обратился с запросом к премьер-министру. По мнению Хахазова, этот госорган совсем не реагирует на актуальные вызовы в медиа-пространстве: «Многие СМИ, действующие в социальных сетях, фактически предоставлены сами себе. Изо дня в день увеличивается объем негативной информации в ряде газет телеканалов, интернет-изданий».

Далее по тексту дуло порицания плавно переходит на сотрудников СМИ, которые пишут про трупы, изнасилования вместо репортажей с новых заводов и материалов о созидательном труде. «В итоге, начитавшись фейковых новостей, ведомые естественным чувством протеста, некоторые казахстанцы идут на несанкционированные митинги, перекрывают дороги, провоцируют полицию на применение спецсредств и задержания, - отметил депутат. - Все это транслируется в социальных сетях. А Министерство информации и общественного развития находится в хвосте событий, хотя должно опережать их».

Мажилисмен отмечает, что ситуация в нашей медиа-сфере парадоксальная: «С одной стороны, Мининформ оплачивает съемки дорогостоящих имиджевых роликов о красотах Казахстана на BBC и National Geographic – для иностранных туристов и инвесторов. С другой стороны, безучастно наблюдает за тем, как в глазах своих же граждан под воздействием негатива формируется образ Казахстана, как очень трудной для проживания страны».

Если первый аргумент абсолютно справедлив, то во втором депутат (по лукавству или незнанию) не совсем прав. Государство вливает в местные СМИ намного больше денег, чем в зарубежный образ (более 50 млрд тенге ежегодно). Но при этом безучастно наблюдает за тем, как половина средств разворовывается – благо, делать это, покупая по сути воздух, совсем несложно. А вот на формирование образа эти деньги, увы, никак не влияют. И на «естественное чувство протеста» тоже.

На мой взгляд, государственная информационная политика, как понятие, пребывает в глубокой депрессии. Никто из чиновников не понимает, что с ней делать, как проводить и какие результаты ожидать. Деньги налогоплательщиков на СМИ мы исправно тратим, но при этом популярность растет у социальных сетей с их фейковыми новостями и лидерами мнений. Что делать?

Во-первых, уж точно не надо просить об усиленном вмешательстве Мининформа. Это и бесполезно, и противоречит принципам свободы слова. Имея такой ресурс, как Интернет, в современном мире в принципе невозможно запретить круговорот информации, в том числе - в социальных сетях. Но можно развивать медиа-грамотность населения, чтобы бредовые рассылки в ватсапе перестали быть главным источником информации. Можно дать чуть больше свободы СМИ и отменить бессмысленную коррупционную схему под названием «госинформзаказ». Может, тогда люди будут больше верить традиционным СМИ, а не искать сомнительные фейковые источники?

И да, забыть про имидж. Имидж страны, имидж госслужащего, имидж столицы. Терпеть не могу это слово, надутое, важное и абсолютно пустое. Впечатление, пшик, ничто. Нет имиджа, а есть реальные дела и репутация, на основе которых и складывается картина мира. А пытаться рисовать эту картину исключительно радужными красками, как предлагает депутат – пустая трата времени.
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§ alex_60
Re: Диана ОКРЕМОВА: Размытая картина мира
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5440
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
этот депутат, да в глубокой депрессии.
есть там такие, да скажем и не один он конечно.
но он же не представитель государственной информационной политики.
ответ по поводу его ,как правильно назвать, наезда что ли,
был дан. он понятен.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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