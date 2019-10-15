Поклониться мощам святой Матроны пришли тысячи людей в Костанае

Одну из главных святынь русской православной церкви - мощи святой Матроны Московской - привезли в Костанай 14 октября. С раннего утра у Константино-Еленинского собора выстроилась очередь из нескольких сотен человек. С 9:00 божественную литургию возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Очередь тянулась от собора до перекрёстка ул. Алтынсарина и проспекта Назарбаева. Причем, практически весь день не уменьшалась.

- Хотела попасть на утреннюю службу, но не получилось, - рассказала "НГ" пенсионерка Людмила МАЛЫШЕВСКАЯ. - Пришла к собору в 8:20, но до 12 утра не успела пройти. Ждать не стала, думала вечером будет меньше людей. Пришла к собору вновь в 18:20. Стояла часа 2, вот зашла в храм, присела на лавочку, ноги болят. Главное - запомнила за кем очередь держу. Но мне времени не жалко, я выстою. Попасть к святой Матронушке, попросить её - времени не может быть жалко.

Родителей с маленькими детьми запускали через другой вход. Они встраивались в общую очередь уже внутри.

- Я пришла в собор с внуками. Им 5 и 12 лет, - рассказала Ирина БОРИСЕВИЧ. - У нас очень большой праздник - покрова Пресвятой Богородицы. И не каждый день в Костанай привозят мощи святой Матроны.

Елена СТРУНИНА пришла в храм вместе с семьёй и друзьями.

- Я давно хотела прикоснуться к святым мощам Матроны, хотели даже в Москву ехать, когда были проблемы, - рассказала Елена Струнина. - А тут такая удача. Пришли сразу после работы.

Жительница Костаная Асия АЛТЫМБАЕВА тоже пришла с детьми в собор.

- Потому что бог один, - считает женщина. - Я читала про Матрону, я в неё верю. Святая Матрона родилась слепой, при жизни творила чудеса, хотя говорила, что всё делает бог. Мечтала попасть в Москву, но тут случилось чудо и она сама к нам приехала. Сестра уже была здесь, она мне позвонила и я тоже пришла.

9-летняя дочь Асии добавила, что они пришли попросить здоровья для заболевшей бабушки.

В 24:00 ковчег увезли. Он отправится в Москву, в Покровский монастырь, где и хранится постоянно.

На этот же день была назначена встреча митрополита Александра и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова. Назначили её на 17:30 во дворце молодёжи, поначалу пригласили все СМИ. Но в итоге встречу провели в закрытом формате. На странице Архимеда Мухамбетова в Instagram сообщено, что митрополит и глава области "обсудили вопросы развития русской православной церкви и строительства административного здания Костанайской и Рудненской епархии на участке по улице Воинов Интернационалистов". Аким области "поручил ответственным руководителям оказать содействие при строительстве данного объекта".

Фото Георгия ГОВОРОВА

