Женщина погибла под колесами автомобиля в Рудном

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось утром, 10 октября, на улице 50 лет Октября, в районе дома №29, сообщает портал ИА Город со ссылкой на управлениие полиции Рудного.

Иллюстративное фото vostokmedia.com

Водитель, управляя автомобилем марки «Фольксваген Гольф», совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. По факту данного ДТП проводится расследование.