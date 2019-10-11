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Женщина погибла под колесами автомобиля в Рудном
11 октября 2019, 12:22 | Происшествия
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось утром, 10 октября, на улице 50 лет Октября, в районе дома №29, сообщает портал ИА Город со ссылкой на управлениие полиции Рудного.
Иллюстративное фото vostokmedia.com
Водитель, управляя автомобилем марки «Фольксваген Гольф», совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте.
Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. По факту данного ДТП проводится расследование.
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