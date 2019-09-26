Нового акима назначили в Мендыкаринском районе

Им стал Нурлан Катарбеков. До этого назначения он занимал должность руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области.

Нового акима местному активу представил первый заметистель акима области Гауез Нурмухамбетов. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщили в пресс-службе акима области.

Нурлан Женисович Катарбеков родился в 1981 году в г. Костанай. Окончил в 2002 году Костанайский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начал в 2003 году в должности главного специалиста отдела контроля № 2 в управлении финансового контроля по Костанайской области.

Последние два года должность акима Мендыкаринского района занимал Ерлан Теменов. 16 июля его назначили акимом Аулиекольского района.