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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: У нас тоже недавно было, сто тонн картошки Так, Алекс, это ты её за городом - выкинул? Теперь понятно, кто в КОстанае, Тииновый - миллионер. А мы тут голову - ломали... :lol: :oops:
16.07.19 20:24
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
У нас тоже недавно было, сто тонн картошки по цене ноль тенге. Никто не брал почему то. Видать богато живем.
16.07.19 19:49
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: У меня - не спортится Да, теперь с бич пакетами чередовать можно, один день на обед бичпакет, на другой вафлю с мороженкой. Много набрал? А зачем ты их вообще набрал? [Исправлено:...
16.07.19 18:43
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк: Проводит антинародную политику, выручает своих друзей, долларовых миллиардеров за счёт простых россиян. За одну только пенсионную реформу, если бы только у него была В чем заключается...
16.07.19 18:35
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале: Думаешь не будет? Никогда! Этот зубами вцепился, иначе почему бы ему не уйти? Проводит антинародную политику, выручает своих друзей, долларовых миллиардеров за счёт простых россиян....
16.07.19 18:20
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Назначен новый аким Аулиекольского района

16 июля 2019, 16:08 |  Государство

Должность главы района займет Ерлан ТЕМЕНОВ. Его назначил сегодня, 16 июля, аким Костанайской области Архимед Мухамбетов по согласованию с депутатами Аулиекольского районного маслихата.

Ранее должность акима Аулиекольского района занимал Асхат Кисиков. Он был задержан 3 июля по подозрению в получении взятки в 7 млн тенге. Позднее суд определил ему меру пресечения - два  месяца домашнего ареста.

Ерлан Олжабаевич Теменов  родился в 1971 году в Акмолинской области. Казах, образование высшее. До назначения два года работал акимом Мендыкаринского района.

Трудовую деятельность начал в ноябре 1993 года налоговым инспектором по Аркалыкскому району.Затем 5 лет работал в должности заместителем акима Аркалыка. еще полтора года - на посту заместителя акима Костаная.
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Комментарии к новости
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§ Серый волк
Re: Назначен новый аким Аулиекольского района
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10331
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.07.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
по Аркалыкскому району.Затем 5 лет работал в должности заместителем акима Аркалыка. еще полтора года - на посту заместителя акима Костаная.
У вас тут пробел в области его успехов пропущен!
Что-то не слышно было о творческих успехах деятельности этой аркалыкской руинной команды, ну кроме феноменальной коррупции на руинах.
:lol:
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§ Кушмурунец23
Назначен новый аким Аулиекольского района
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 16.07.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теменов Ерлан Олжабаевич родился 9 июля 1971 года. В 1993 году окончил Алматинский зооветеринарный институт по специальности «Зооинженер», в 2001 году - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Экономист-бухгалтер». Трудовая деятельность: 18.11.1993-01.11.1995 - налоговый инспектор отдела налогообложения граждан и прочих доходов налоговой инспекции по Аркалыкскому району Костанайской области 01.11.1995-27.05.1997 - старший налоговый инспектор отдела налогообложения физических лиц налоговой инспекции по Аркалыкскому району Костанайской области 27.05.1997-25.08.1997 - главный налоговый инспектор отдела налогообложения физических лиц налоговой инспекции по Аркалыкскому району Костанайской области 25.08.1997-11.11.1998 - старший налоговый инспектор отдела налогообложения частных предпринимателей налогового отдела по городу Аркалыку Костанайской области 11.11.1998-05.08.1999 - исполняющий обязанности заведующего сектора отдела принудительного взимания налогового комитета по городу Аркалыку Костанайской области 05.08.1999-01.10.1999 - исполняющий обязанности начальника отдела принудительного взимания налогового комитета по городу Аркалыку Костанайской области 01.10.1999-15.12.2000 - начальник отдела принудительного взимания налогового комитета по городу Аркалыку Костанайской области 15.12.2000-25.03.2001 - начальник отдела взимания налогового комитета по Ерейментаускому району Акмолинской области 26.03.2001-19.06.2001 - начальник отдела взимания с возложением обязанностей председателя налогового комитета по Узункольскому району Костанайской области 19.06.2001-19.10.2005 - председатель налогового комитета по Узункольскому району Костанайской области 19.10.2005-28.09.2010 - начальник налогового Управления по Карабалыкскому району Костанайской области 29.09.2010-05.10.2015 - заместитель акима города Аркалык Костанайской области по экономическим вопросам 05.10.2015-21.10.2015 - методист ГУ «Аппарат акима города Костаная», по трудовому договору 22.10.2015-24.11.2015 - исполняющий обязанности заместителя акима города Костаная по вопросам экономики, жилищно-коммунального хозяйства 25.11.2015-28.04.2017 - заместитель акима города Костаная по вопросам экономики, жилищно-коммунального хозяйства 02.05.2017-15.07.2019 - аким Мендыкаринского района.

[Исправлено: Кушмурунец23, 16.07.2019 - 17:48]
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§ dvb
Re: Назначен новый аким Аулиекольского района
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 16.07.19 - 19:29
Комментарий удален модератором.
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