Назначен новый аким Аулиекольского района
Должность главы района займет Ерлан ТЕМЕНОВ. Его назначил сегодня, 16 июля, аким Костанайской области Архимед Мухамбетов по согласованию с депутатами Аулиекольского районного маслихата.
Ранее должность акима Аулиекольского района занимал Асхат Кисиков. Он был задержан 3 июля по подозрению в получении взятки в 7 млн тенге. Позднее суд определил ему меру пресечения - два месяца домашнего ареста.
Ерлан Олжабаевич Теменов родился в 1971 году в Акмолинской области. Казах, образование высшее. До назначения два года работал акимом Мендыкаринского района.
Трудовую деятельность начал в ноябре 1993 года налоговым инспектором по Аркалыкскому району.Затем 5 лет работал в должности заместителем акима Аркалыка. еще полтора года - на посту заместителя акима Костаная.
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