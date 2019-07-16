Назначен новый аким Аулиекольского района

Должность главы района займет Ерлан ТЕМЕНОВ. Его назначил сегодня, 16 июля, аким Костанайской области Архимед Мухамбетов по согласованию с депутатами Аулиекольского районного маслихата.

Ранее должность акима Аулиекольского района занимал Асхат Кисиков. Он был задержан 3 июля по подозрению в получении взятки в 7 млн тенге. Позднее суд определил ему меру пресечения - два месяца домашнего ареста.

Ерлан Олжабаевич Теменов родился в 1971 году в Акмолинской области. Казах, образование высшее. До назначения два года работал акимом Мендыкаринского района.

Трудовую деятельность начал в ноябре 1993 года налоговым инспектором по Аркалыкскому району.Затем 5 лет работал в должности заместителем акима Аркалыка. еще полтора года - на посту заместителя акима Костаная.